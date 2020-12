Astrid S oppdaterer fansen: – Jeg hadde faktisk korona

GOD KVELD NORGE (TV 2): Under en spørsmålsrunde på Instagram avslører artisten at hun har hatt korona.

Den folkekjære artisten Astrid Smedplass (24) hadde lørdag en spørsmålsrunde med fansen sin på Instagram.

En av følgerne hennes lurte på om hun har vært glad og frisk dette året og hvordan pandemien har påvirket henne.

– Jeg har vært veldig glad! Jeg har ikke hatt muligheten til å reise så mye eller spille live, skriver hun.

Mistet lukte- og smakssansen

Hun skriver videre at hun har fullført albumet over zoom, og at hun har hatt masse jobb.

24-åringen avslører videre at hun har hatt korona.

– Jeg har vært veldig frisk, men jeg hadde faktisk korona for en stund siden, skriver hun og fortsetter:

– Jeg mistet lukte- og smakssansen noe som var veldig rart. Heldigvis kom jeg meg gjennom det uten å ha en dårlig opplevelse, eller smitte noen andre.

Instagram

En som testet positivt allerede i mars var Kristoffer Hivju (42). Han valgte også å dele nyheten med sine følgere på Instagram.

– Hei fra Norge. Synd å si det, men jeg har testet positiv for covid-19. Jeg og familien er ved god helse, men vi holder oss isolert så lenge det trengs, skrev han på profilen sin.