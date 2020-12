Nakstad med dårlige nyheter til deg som har vært smittet

Forskning sier at koronasmitte trolig gir immunitet i minst seks måneder. Men hvilke regler gjelder for dem som har vært smittet de siste månedene? Og hvordan vil det påvirket årets julefeiring?

Forskerne har kommet til dette resultatet som ledd i en bred studie om muligheten for å smittes på nytt etter at de har fått høre fra helsepersonell at ny smitte er svært uvanlig.

– Vi kan være ganske sikre på, i alle fall på kort sikt, at de fleste som får covid-19, ikke får det en gang til, sier professor David Eyre, en av forskerne bak studien, som mener resultatet er gode nyheter.

Forskerne understreker imidlertid at de ikke har nok data til å si noe om hvor sannsynlig ny smitte er ut over seks måneder.

Dårlige nyheter

Mange har gått ut fra at en person som har hatt covid-19 er immun, og dermed ikke skal regnes med blant de ti som kan samles i jula.

Men assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad i Helsedirektoratet kommer med nedslående nyheter, og sier til TV 2 at du skal regnes inn blant de ti som kan samles, uavhengig om du har hatt covid-19 eller ikke.

– Det er fordi vi ikke helt sikkert vet om, og når, man eventuelt kan bli smitteførende på nytt etter covid-19, sier han og fortsetter:

– Fordi ingen vet nøyaktig hvor lenge man er immun eller ikke-smitteførende, har vi anbefalt alle om å holde avstand til andre ute i det offentlige rom, også de 0,6 prosentene av befolkningen som har avlagt positiv test i løpet av pandemien.

Alle bør følge de samme reglene, sier Nakstad.

– Det eneste man slipper, om man kan dokumentere positiv test for mindre enn seks måneder siden, er innreisekarantene.

De fleste som har hatt covid-19, tilhører en husstand, og kan invitere gjester uavhengig av dette, opplyser Nakstad.

Smittebærende

Også helsedirektør Bjørn Guldvog understreker overfor TV 2 at man kan få koronavirus selv om man har vært smittet tidligere.

– Selv om du da ikke utvikler symptomer, kan du faktisk produsere noe virus i slimhinnene. Dermed er det mulig for at man også er smittebærende, sier han.

Helsedirektøren understreker at dette er noe man på nåværende tidspunkt ikke vet så mye om.

– Men for å være på den sikre siden, er det ikke sånn at man automatisk kommer ut av en nærkontaktkarantene hvis man har vært i nærheten av noen som er smittet, sier han.

HELSEDIREKTØR: Bjørn Guldvog Foto: Rune Blekken / TV 2

– Bør man ikke da se på dette med innreisekarantene, for man slipper jo innreisekarantene hvis man har hatt covid-19?

– Nå er det mye mindre sannsynlighet at man har med seg smitte hvis man kommer fra et annet land enn hvis man har vært nærkontakt til en som er smittet, så dette har noe med hvor sannsynlig det er at en bringer med seg smitte, sier helsedirektøren.

Dette gjelder nasjonalt

Siden slutten av september har det på landsbasis blitt registrert over 27.000 positive covid-19-tester. Av disse har om lag 71 personer mistet livet.

Regjeringen har laget nasjonale råd for hvordan vi best mulig kan gjennomføre jule- og nyttårsfeiringen og samtidig ivareta smittevernet. Julerådene gjelder fra og med 23. desember til og med 1. januar.

Regjeringens råd for julen nasjonalt: Du må fortsatt begrense det totale antallet mennesker du har sosial kontakt med gjennom hele perioden, og ikke minst i førjulstiden.

Vi opprettholder anbefalingen om at man kan ha inntil 5 gjester til over nyttår.

På to av dagene åpner vi for inntil 10 gjester. Det betyr altså inntil 10 gjester på julaften og nyttårsaften, eller to andre dager som man velger selv i løpet av perioden.

Det må alltid være minst en meters avstand mellom alle som ellers ikke bor sammen. Dette gjelder både når man sitter til bords, når gavene deles ut og når julekakene kommer fram.

Klarer du ikke å gjennomføre juleselskapet med minst en meters avstand hvis du inviterer 10 gjester, må du invitere færre.

Hvis du kommer fra områder med høy smitte, bør du holde 2 meter avstand til folk i risikogruppen.

– Julen er jo en tid for nærhet, ikke avstand. Vi vil at alle skal få feire jul med så mange som mulig av de man ønsker rundt seg. Det fortjener vi, ikke minst i år. Samtidig er vi bekymret for at julefeiringen skal føre til mer smitte i samfunnet. Vi ønsker ikke å starte det nye året med stigende smittetall og nye innstramminger i januar. Det vil ingen av oss, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse i starten av desember.

Disse anbefalingene gjelder for hele landet. I kommuner med stort smittetrykk kan det være strengere regler for antall gjester og kontakter. Følg derfor godt med på informasjonen der du bor, oppfordrer regjeringen.

– Når vi åpner opp for flere gjester to dager i høytiden, forutsetter det at alle er flinke til å holde minst en meters avstand og begrense antall sosiale kontakter gjennom perioden, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Disse reglene gjelder for jula i Oslo

De siste to ukene har det vært 1414 smittede i Oslo, viser en oversikt fra Oslo kommune.

– Årets julefeiring blir annerledes, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo kommune på en pressekonferanse da byrådet la fram planene for julen 2020.

Det ble besluttet å forlenge den sosiale nedstengingen i Oslo til 7. januar.

Disse tiltakene gjelder i Oslo: Alle sosiale samlinger utenfor private hjem forbys.

All fritidsaktivitet for voksne stenges, som breddeidretten.

Alle virksomheter der det foregår kultur- og fritidsaktiviteter stenges, med unntak av bibliotek. Dette gjelder treningssentre, svømmehaller, bowlinghaller, kinoer, teater, bingohaller og lignende.

Full skjenkestopp. Serveringssteder kan holde åpent uten å servere alkohol.

Forbyr alle innendørs arrangementer, begravelser og bisettelser er unntaket.

Begrensninger i breddeidretten for barn og unge. Treninger kan gå som normalt, men cuper og lignende avlyses.

Krav om at butikker, kjøpesentre og lignende må sørge for at det ikke er flere i lokalet enn at man kan holde to meters avstand.

Påbud om bruk av munnbind i drosjer, både for sjåfører og passasjerer.

Rødt nivå på alle videregående skoler i Oslo, rødt nivå på alle ungdomsskoler vurderes neste uke.

Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder der man ikke kan opprettholde minst 1 meter avstand.

Påbud om munnbind innendørs på serveringssteder for ansatte og gjester i alle situasjoner der man ikke sitter ved et bord.

Påbud om hjemmekontor og krav om at alle arbeidsgivere skal dokumentere at de ansatte har fått beskjed om at de skal ha hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige 10 personer i sosiale sammenhenger. Unntakene er de i samme husstand, barnehage- og barneskolekohorter og kolleger.

Samtidig åpnes det noe opp for aktivitet på fritidsklubber, juletilbud for vanskeligstilte og for gudstjenester og tilsvarende livssynssamlinger.

– Det håper jeg vil bidra til hyggelig samhold i juleferien, sier Johansen.

Dette åpnes det for: Fritidsklubber kan holdes åpne for barn og unge mellom 13–19 år for inntil 20 personer av gangen.

Alternative julefeiringer rettet mot vanskeligstilte vil bli tillatt. Det stilles krav om at en organisasjon skal stå som arrangør.

Gudstjenester og andre religiøse samlinger blir tillatt for inntil 20 personer. Det må være faste seter, minst en meters avstand og streng praktisering av smittevern.

I Oslo vil forbudet mot å være mer enn ti personer som samles i private sammenkomster gjelde ut året.

Bryllup, konfirmasjoner og andre familiesammenhenger der man er over ti personer er ikke tillatt i den kommende perioden.

Reglene er derfor strengere enn de nasjonale anbefalingene som sier at man kan samles inntil 10 personer pluss husstand to ganger i løper av jula.