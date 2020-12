Real Madrid vant livsviktig oppgjør mot byrival Atlético

Real Madrid-Atlético Madrid 2-0

Martin Ødegaard var ikke med da Real Madrid tok en livsviktig 2-0-seier i byderbyet mot Atlético Madrid. Dermed har hvittrøyene god kontakt med byrivalen i toppen av La Liga. Med Champions League-avansement i midtuken kunne Zinedine Zidane neppe ønsket seg særlig mye mer.



Real Madrid lå seks poeng bak Atlético med én kamp mer spilt før oppgjøret. Diego Simeones mannskap var ubeseiret i La Liga og hadde bare sluppet inn to mål på de ti første seriekampene.

Det var før oppgjøret mot den regjerende seriemesteren.

Det første tegnet på at det kunne bli en vanskelig kveld kom etter bare ni minutter. Karim Benzema løsnet skudd fra 16 meter, men Jan Oblak vartet opp med en praktfull redning på franskmannens forsøk.

Noen minutter seinere var Oblak sjanseløs da Casemiro fikk stå helt umarkert i feltet etter et hjørnespark fra Toni Kroos.

Etter pause ble vondt til verre for bortelaget da Daniel Carvajal dundret løs fra litt over tjue meter. Ballen smalt i stolpen og i mål via ryggen til Oblak.

2-0-scoringen kom like etter at Thomas Lemar hadde bommet på en enorm mulighet for Atlético.

Med seieren ligger Real Madrid tre poeng bak byrivalen med én kamp mer spilt.

– Vi har tatt ni poeng ut av ni mulige i en veldig vanskelig uke. Det er en atypisk sesong med skader og ingen forsesong, men vi er i ferd med å komme opp på vårt beste nivå, sier Carvajal etter kampen.