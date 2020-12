Vinneren til TV 2: – Jeg hater å lyve!

– Jeg ble så glad! Selv om det ikke er en sangkonkurranse, har jeg elsket å være trollet, sier Ulrikke Brandstorp (25) til God kveld Norge etter at hun gikk av med seieren i Maskorama-finalen.

VINNER: Ulrikke Brandstorp. Foto: Thomas Andersen / Tv 2

For lørdag ble det endelig klart at det er Brandstorp som står bak stemmen til Trollet.

Hver uke har en deltaker blitt avslørt, frem til Trollet, Elgen og Vikingen stod igjen i finalen.

– For et opplegg

På forhånd har mange gjettet at det var Brandstorp som skjulte seg inne i Trollet, noe produksjonen og artisten har jobbet aktivt for å motbevise.

Det måtte hun også da hun gjestet God Kveld Norge i slutten av november. Da avkreftet hun nemlig ryktene om at det var hun som var Trollet.

– For et opplegg, jeg hater å lyve! Det var grusomt da jeg var på besøk hos dere på God Kveld Norge, for jeg er så dårlig til å lyve, sier hun.

Nå gleder Maskorama-vinneren seg til å slippe å måtte holde på hemmeligheten.

– Det deiligste nå blir å ikke måtte snike seg rundt hele tiden. jeg har hatt en deltakeransvarlig som har lukket opp dører for meg, og endelig kan jeg si tusen takk, sier hun.

– Vippet av pinnen

Nicolay Ramm forteller at han har vært i tvil, men at magefølelsen også har fortalt ham at Ulrikke Brandstorp var Trollet.

– Jeg ble vippet av pinnen da hun sang duett her. Marion (Ravn, journ. anm.) har vært overbevist hele tiden, men jeg ble lurt, sier han.

Til tross for skepsis hos TV-anmelderne har «Maskorama» blitt en seerfavoritt blant det norske folk. 828 000 fikk nemlig med seg premieren den 7. november og programmet fikk over en million seere under fjerde episode av sendingen.

Ramm sier at det som har vært mest utfordrende, har vært å spille i en tom sal med et helt nytt konsept.

ANDREPLASS: Markus Bailey skjulte seg inni elgen. Foto: Espen Solli / Tv 2

– Også blir man nedlesset på Instagram, telefon og mail av folk som vil hjelpe deg med å gjette, sier han.

Sangtrening i dusjen

På andre- og tredjeplass kom henholdsvis Markus Bailey og Herman Dahl, som begge har imponert med sine ferdigheter på scenen.

– Sangstemmen kommer fra dusjen, sier Bailey til God kveld Norge etter finalen.

– Jeg har vært med i musikaler, så jeg vet at jeg kan holde en tone, men jeg synes ikke selv at jeg er flink, så det er veldig gøy at folk liker det, legger han til.

TREER: Herman Dahl. Foto: Espen Solli / TV 2

Herman Dahl, som tok bronsen, sier det har vært befriende å ha på seg kostyme og gjemme seg bak Viking-masken. Også han har imponert med sangferdighetene.

– Det er veldig hyggelig at folk liker stemmen min, så all ære til sangpedagogen her, som har hjulpet oss, sier han.