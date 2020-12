Hund stjålet mens eier var på butikken

En hundeeier bant fant hunden sin da han skulle innom en butikk ved Fyrstikktorget på Helsfyr i Oslo klokken 19 lørdag.

Da hundeeieren kom ut fra butikken, var hunden borte.

– En svart hund, av typen engelsk staffordshire, er blitt stjålet, mens eier var inne i en butikk, skriver Oslo politiet på Twitter.

Politiet opplyser at to unge menn ble observert på stedet rett i forkant av at hunden ble stjålet.

Politiet ber vitner, som kan hjelpe hundeeieren å bli gjenforent med sin firbente venn, om å ta kontakt.