– Hvis Mourinho hadde ledet ett av lagene, ville vi slaktet ham

Manchester United-Manchester City 0-0

Manchester United og Manchester City spilte 0-0 på Old Trafford lørdag kveld. Kampen bar preg av to lag som tok minimalt med risiko.

Manchester United ligger på 7. plass med 20 poeng etter derbyet. Manchester City ligger på plassen bak med 19 poeng. Tottenham topper Premier League med 24 poeng.

– Solskjær trengte en respons og fikk det fra spillerne sine, konkluderte Øyvind Alsaker.

– Solskjær er nok både glad og lettet, selv om han trenger flere Old Trafford-poeng enn det laget har klart å samle så langt denne høsten. Men ett poeng mot City er til å leve med, fortsetter Alsaker.

Reagerte på klemming og småprat

Etter kampen var det munter passiar mellom spillerne. Klemmene satt løst. Det provoserte Sky Sports-ekspertene Gary Neville og Roy Keane.

– Det var to gule kort i et derby. Jeg har aldri sett så mye klemming og småprat etter en derbykamp. Jeg klør meg i hodet og er frustrert, sier Keane.

– Man spiller i Manchester United for å vinne fotballkamper. Ikke for å være venner med alle, fortsetter han.

Gary Neville kaller forestillingen svak.

– Det var ingen vilje til og intensjon om å vinne kampen. Hvis det hadde vært José Mourinho som ledet et av lagene der ute, ville vi slaktet ham nå. Vi hadde sagt at det ikke var godt nok, at man parkerte bussen og at det var kjedelig. Det var virkelig svakt, sier Neville.

Ole Gunnar Solskjær var fornøyd med prestasjonen.

– I min tid er dette den beste prestasjonen vi har gjort mot Manchester City. Ikke det beste resultatet, men den beste prestasjonen, sier Solskjær.

– Det var en tett kamp mellom to gode lag. Vi slo dem et par ganger i forrige sesong, men det var forskjellige kamper. Da kontret vi. I dag er den kampen vi har vært mest med med tanke på ballinnhav og kontroll. Vi holdt dem unna boksen vår, sier Solskjær.

Stor Mahrez-sjanse

Det var langt mellom sjansene før pause. Scott McTominay var nærmest for hjemmelaget da han løp seg fri på bakerste stolpe, men ballen kom litt for fort på skotten. Manchester City skapte omgangens største sjanse etter 35 minutter. En god, gammeldags håndballopprulling ga Riyad Mahrez en gyllen mulighet til å sende de lyseblå foran, men De Gea reddet kantspillerens avslutning med en fin parade.

Pekte på straffemerket

To minutter etter pause pekte dommer Chris Kavanagh på straffemerket da Kyle Walker sparket Marcus Rashford i 16-meterfeltet. Dommerens avgjørelse ble omgjort av VAR da det viste seg at Rashford var i offside i forkant av situasjonen.

Stillingskrigen fortsatte de første tjue minuttene. Så begynte bortelaget gradvis å nærme seg. Kevin De Bruyne fikk en stor mulighet etter 67 minutters spill, men belgierens avslutning traff Maguire.