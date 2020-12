Reistad gnistret for Norge da semifinaleplassen ble sikret

De norske håndballjentene er klare for EM-semifinale etter å ha knust EM-sensasjonen.

Kroatia - Norge 25-36 (14-15)

EM-sensasjonen Kroatia rystet de norske håndballjentene, men i andre omgang var det bråstopp. Norge kjørte over kroatene og vant 36-25.

Norsk seier betyr at semifinalebillett og gruppeseieren er sikret før den siste kampen i hovedrunden.

– Det er deilig å være første laget som er klare for semifinale. Vi er kjempegodt fornøyde med det. Det var ikke tvil om at vi ville det, så det var sykt digg, sier Nora Mørk.

21 år gamle Henny Ella Reistad var kampens store spiller med sju mål på åtte forsøk.

– Når de velger å ta ut Stine (Bredal Oftedal) i ankomst og vi kjører etter med gode, hurtige spillere og med masse plass, er det drømmen, sier Reistad til TV3.

Vipers-spilleren hylles også av lagvenninnene.

– Hun er giftig. Da vi satte forsvaret i andre omgang og de tok meg ut på siden, var det et hav av rom for henne. Da blir det farlig å ha Henny Reistad på banen, sier Oftedal.

– Henny er supereffektiv. Hun er en veldig god avslutter, spesielt alene med keeper. Hun har en helt sinnssyk spenst, så keeperen har gjort seg ferdig et kvarter før hun har skutt. Det er utrolig gøy å se. Hun er fysisk hakket over kroatene, så det kom veldig godt frem i dag. Jeg er veldig glad på hennes og lagets vegne, sier Nora Mørk.

– Hun er en fantastisk spiller, ekstremt eksplosiv og går alltid av spilleren sinn. Hun har et veldig bra skudd, så hun er en veldig, veldig god spiller. Vi kommer til å ha glede av henne i mange, mange år fremover, sier Heidi Løke.

Norge avslutter hovedrunden mot Ungarn tirsdag kveld. Semifinalen spilles fredag, før det er finale og bronsefinale søndag 20. desember.

Bare ett mål foran til pause

Lagene fulgte hverandre som skygger i åpningsminuttene, men Norge så ut til å stikke fra kroatene da Nora Mørk satte inn 10-6 på straffe etter snaut tolv minutters spill.

Kroatene hadde imidlertid ingen planer om å slippe Norge av gårde. Dora Krsnik sørget for at Kroatia var kun ett mål bak til pause med sin redusering til 14-15 med sekunder igjen av førsteomgangen.

– Det ble for store rom, og vi har en del innspill å tette igjen. Vi får heller avslutte fra kantene. Vi må stå mye tettere. Det er én skytter å gå frem på. Resten kan stå lavere, sa Norges landslagsassistent Tonje Larsen til TV3 før andre omgang.

Norge våknet i andre omgang

Den andre omgangen startet med at Valentina Blazevic utlignet til 15-15. Like etter var Kroatia i ledelsen for første gang siden åpningsminuttene da Larissa Kalaus satte inn 17-16.

Etter å ha fulgt hverandre til 18-18, fikk Norge fire scoringer på rappen. Med en 22-18-ledelse tok Kroatias landslagssjef Nenad Sostaric timeout.

Norge hevet seg betraktelig utover andre omgang og parkerte kroatene.

Håndballjentene vant til slutt med elleve mål og sikret semifinaleplass.

– Vi fikk pratet om et par ting i pausen, og det tror jeg hjalp litt. Det var enkle ting vi gjorde feil. Så skrudde vi opp tempo og ble mer effektive i ankomsten. Vi fikk mer trykk på rom ofte, så det var veldig bra, sier landslagskaptein Stine Bredal Oftedal.