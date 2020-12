Granerud tok sølvet – tapte gullet med et halvt poeng til Geiger

Se Graneruds hopp på 243 meter øverst (video med tillatelse fra NRK)

Granerud har hoppet seg inn i den gule trøya som viser at han leder verdenscupen etter tre seirer i sesonginnledningen. I skiflygings-VM i Planica har han vært med i seierskampen fra første hopp.

I finaleomgangen satte Asker-hopperen utfor som nest sistemann, etter et svev på 239 meter i den tredje omgangen.

Fakta om Halvor Egner Granerud Dette er skihopperen Halvor Egner Granerud: Alder: 24 (født: 29. mai 1996)

Klubb: Asker

Meritter: * Skiflygings-VM: Sølv individuelt i 2020.

* Verdenscupen: Tre enkeltseirer.

* Aktuell: Tok VM-sølv i skiflyging i Planica lørdag.

I finalehoppet leverte Granerud et kanonhopp på 243 meter, uten nedslag. Det var Graneruds aller lengste hopp hittil i karrieren.

Skuffet sølvinner

Den lengden satte press på tyskeren Karl Geiger, som satt igjen alene på toppen etter tre av fire hopp. Tyskeren ledet med 7,7 poeng før sistehoppet, og svarte med et hopp på 231,5 meter. Med bedre stilpoeng ble det gull til tyskeren og sølv til Granerud.

– Det var høyt press fra første hopp. Men jeg følte meg i god form hele tiden og var fokusert, sa Geiger etter gullet i et intervju vist på NRK.

Nordmannen var imidlertid bare 0,5 poeng unna gullet. Ikke siden 1973 har seiersmarginen vært så liten i VM i skiflyvning.

– Nå vet jeg hvordan Rune Velta hadde det etter sølvet i Vikersund. Det er surt, altså. Jeg sa det da vi snakket sammen før mesterskapet, at om jeg hadde gjort alt så bra som jeg kan, så ville jeg være fornøyd uansett. Det føler jeg ikke. Jeg hadde to gode omganger, men det var et dårlig første hopp i går, og da er det fryktelig surt å bli nummer to, sa han til NRK.

– Hvor tapte du det halve poenget?

– Jeg tapte det i førsteomgangen. Ja, jeg kunne nok satt et nedslag. Men jeg merker at det litt annerledes å hoppe så langt i en hoppbakke, det har jeg ikke gjort så mye. Jeg kunne også gjort et bedre hopp i førsteomgang. Jeg føler ikke der var der jeg tapte det, sa han.

Det mener imidlertid tidligere hoppstjerne Anders Jacobsen. Geiger tok gullet med 877,2 poeng, mot Graneruds 875,7.

– Jeg sa det var nedslaget som ble avgjørende med en gang. Men Granerud har hoppet en kilometer på ski i to dager, så skiller det et halvt poeng. Det er så close, sa NRK-ekspert Anders Jacobsen.

– Det er uansett helt ellevilt at han tok sølvet. Han har bygget seg opp stein på stein, og er for tiden stinn av selvtillit, sa han videre.

Tyske Markus Eisenbichler tok tredjeplassen og bronsemedaljen. Robert Johansson ble nummer fem.

Robert Johansson ble nummer fem. Han hoppet 228 meter i tredje omgang, og avsluttet med 232 meter. Det ble for langt opp til medaljene, 18,3 poeng bak tredjeplassen.

Regjerende mester Daniel Andre Tande leverte svev på 224 og 218 meter lørdag og ble nummer 13. Johann Andre Forgang ble nummer 22 etter hopp på 200 og 205 meter lørdag.

Lagkonkurranse søndag

Debutant Sander Vossan Eriksen endte på 28.-plass.

Eriksen imponerte på dag 1 av mesterskapet, men lørdag ble det et kort svev i og landing allerede på 172,5 meter i tredje omgang, og 198 meter i fjerde.

– Kjedelig sistedag, da. Ingen hopp over 200 meter. Men jeg sitter igjen med en god følelse, jeg har fått med meg nye erfaringer, sa Eriksen etter sitt første VM.

Søndag er det lagkonkurranse, som Norge har vunnet to ganger på rad. Trolig blir det Granerud, Johansson, Tande og Forfang som utgjør Norges lag.

Imponerte

Granerud imponerte med et hopp på 239 meter i første omgang. Men tyskeren Geiger hoppet enda lengre, og landet på 240,5 meter og 659,2 poeng totalt. Dermed var han 7,7 poeng foran Granerud.

– Det var ganske bra, men ikke like klokke som i prøveomgangen. Det var ikke helt klaff, men det traff på timing, sa Granerud til NRK etter andreplassen før finaleomgangen.

Ekspertene var imponert over det Granerud leverte.

– Han hoppet som en klokke, og er stinn av selvtillit. Grunnteknikken hans er fantastisk, og det er lekkert å se på når han hopper. Det er bare vakkert, sa NRK-ekspert Anders Jacobsen.

Robert Johansson strakte seg til 228 meter i tredje omgang og lå på femteplass før finaleomgangen. Opp til pallen var det hele 20,1 poeng.

Daniel Andre Tande leverte et svev på 224 meter i tredje omgang og lå som nummer 13, Johann Andre Forgang var nummer 22, mens Sander Vossan Eriksen endte på 27.-plass. Eriksen imponerte på dag 1 av mesterskapet, men lørdag ble det et kort svev i og landing allerede på 172,5 meter i tredje omgang.