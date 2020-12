Ny smell: Hevder WBA-manageren kan få sparken

Newcastle-West Bromwich 2-1

Lørdag ettermiddag tapte WBA for Newcastle på St. James' Park.

Gjestene fra Birmingham kjempet seg tilbake etter å ha sluppet inn etter 20 sekunder, men måtte gi tapt etter en sen scoring fra innbytter Dwight Gayle.

Nå brenner det for alvor under føttene på WBA-manager Slaven Bilic.

Tidligere denne uken meldte flere medier at kroaten er nær sparken. Daily Mail hevdet at det var en stor risiko for at han måtte gå ved tap mot Newcastle. Klubben skal allerede ha begynt å se på erstattere, skrev avisen.

The Athletic skrev at Bilic ville få «minst én kamp til», altså kampen mot Newcastle, men slo fast at hans stilling som manager var under lupen.

Skal man tro Daily Mail, tenkte Bilic på å forlate klubben selv allerede før sesongstart. Han skal ha vært misfornøyd med midlene som ble gjort tilgjengelige for ham på overgangsmarkedet.

WBAs eneste seier denne sesongen er mot Sheffield United, som bare har tatt ett poeng.