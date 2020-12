«Jeg nekter å tro at de er like sinte på Norge som de gir inntrykk av»

Ingen klarer å overbevise meg om at langrennssporten taper på at Norge, Sverige og Finland er hjemme de neste helgene.

Søndag på TV 2: Ti kilometer fristil, kvinner (kl. 10.40). 15 km fristil, herrer (kl. 13.00).

Denne gavepakken bør FIS og utøverne som nå får skinne ta vare på.

Joda, det er kanskje kjedelig for nordiske TV-seere. I tillegg sponsorene, som har lagt millioner av kroner i å kunne vise seg frem på flere av landets mest populære idrettsutøvere.

Petter Soleng Skinstad er TV 2s langrennsekspert. Foto: Olof Andersson

På sikt er det ikke levelig at de nordiske nasjonene ikke deltar i nordiske grener.

Selvsagt skulle vi ønske å se Johaug mot Karlsson, Svahn mot Dahlqvist, Klæbo mot røkla og Holund prøve å knekke russere og mellom-europeere i høyden i Davos.

De andre landene har derimot sett nok av det de siste årene. 17 av de 30 beste damene og 14 av de 30 beste herrene i Ruka var fra Norge, Sverige eller Finland. I fjor ble det kjempet om 57 pallplasser på kvinnenes distanserenn.

Kun sju av disse gikk til utøvere utenfor Norden. Selv de mest ivrige tilhengerne kan få nok av det.

Resultater avler interesse, og nøkkelen til å øke interessen i andre land enn de nordiske landene og våre russiske naboer, er nettopp resultatene. De må rett og slett bli bedre.

Det er forsøkt med mindre kvoter og reduksjon av støtteapparat. I mine øyne er det å begynne i feil ende. Å gjøre konkurrentene færre og dårligere er å gå baklengs inn i fremtiden.

Det eneste som nytter er å få flere utøvere og nasjoner til å trene like bra som sine konkurrenter i nord, samtidig som de får godt nok utstyr og støtteapparat til å henge med om det fysiske er på plass.

Å trene er i utgangspunktet gratis, men uten midler har man ikke ressursene som trengs til å trene, spise og hvile godt år etter år. Penger trengs også til støtteapparat, og nøkkelen til å få tak i ressursene er resultater.

Nærmest uten unntak finansieres samtlige landslag i større eller mindre grad av resultater. For mange av de små langrennsnasjonene og mindre kjente utøverne er de nasjonale forbundene og olympiske komiteene hovedsponsorene.

Denne gjengen ser gjerne utelukkende på resultater. De bryr seg selvsagt ikke om det ikke finnes norske, svenske og finske deltakere på excel-arkene sine.

Med økte ressurser kan utøvere fra andre land ta steget opp og utfordre de aller, aller beste skiløperne i verden. Fremtidens topputøvere trenger imidlertid forbilder. I Davos og Dresden har det aldri vært bedre forutsetninger for nye forbilder.

Se bare på det unge, amerikanske herrelaget, som nå følger i fotsporene til sine kvinnelige forbilder.

To stafettgull i junior-VM forteller oss hvilket lag amerikanerne har på gang. Sammen med et damelag som stadig får frem nye toppløpere, er USA kanskje i ferd med å bli en av de fire-fem store langrennsnasjonene. Tenk hva det har å si for rekrutteringen hjemme i USA at deres egne unggutter nå går rett inn blant de beste i verden, på samme dag som Rosie Brennan tar sin første verdenscupseier!

Da Justyna Kowalczyk herjet på resultatlistene, var langrennssporten enorm i Polen, der de fulgte duellene mot Marit Bjørgen tett. Nå er Kowalczyk trener, og i Davos fikk det unge polsk-latviske laget vise seg frem. På herresiden er Lukas Bauer ny sjef. Neste år skal polakkene arrangere junior- og U23-VM.

I en liten dal på grensen til de mer kjente vinternasjonene Østerrike og Italia, som også viste seg frem i Davos, finner man Slovenia, som skal arrangere VM i Planica i 2023. I Davos slapp de svenske konkurrenter og fikk to jenter i finalen, i distansen det skal kjempes om VM-medaljer i på hjemmebane. Selvsagt betyr dette mye for interessen.

Glem heller ikke arrangørlandet Sveits. Dario Cologna ble nylig nominert til Sveits’ beste utøvere de siste 70 årene. Cologna er imidlertid i slutten av sin karriere, og i Davos var det Nadine Fähndrich som var det store hjemmehåpet.

Bak disse to er det unge løpere på vei opp i både kvinne- og herreklassen. Etter prologen jublet de unge, sveitsiske gutta som de hadde vunnet VM da de gikk inn til det som i utgangspunktet ville vært sensasjonelt gode prologplasseringer.

I sprinten fikk blant annet sølvvinneren fra junior-VM, Valerio Grond, sitt definitive gjennombrudd.

Det internasjonale skiforbundet har sine hovedkontorer i Sveits. Langs løypene i Davos ser man at de ofte kjører bil til sine sponsormøter.

I sprintfinalene så vi Italia, Russland, Storbritannia, Frankrike, Sveits, USA og Slovenia. Jeg nekter å tro at FIS er like sinte på Norge som de gir inntrykk av. Det er heller ikke konkurrentene. Når katten(e) er borte, danser musene på bordet. Denne gavepakken bør de ta vare på, og i dagens sprint gjorde de nettopp det!

