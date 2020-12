Dette er «Maskorama»-finalen

Til tross for skepsis hos TV-anmelderne har «Maskorama» blitt en seerfavoritt blant det norske folk. 828 000 fikk nemlig med seg premieren den 7. november og programmet fikk over en million seere under fjerde episode av sendingen.

Nå er det duket for finale.

Hver uke faller det en maske og seerne får bekreftet eller avkreftet sine teorier. Fra forrige sending gikk trollet, elgen og vikingen videre, og spenningen er høy.

I «detektivpanelet» sitter Jan-Thomas, Marion Ravn og Nicolay Ramm som skal prøve å finne ut hvem som skjuler seg under kostymene.



Disse har røket

Til å begynne med var det åtte maskerte sangere, nå er det kun tre igjen. Disse har røket:

Gaupa - Susann Goksør Bjerkrheim Fugleskremselet - Trygve Slagsvold Vedum Puddelen - Mia Gundersen Enhjørningen - Inger Lise Rypdal Ravnen - Anne Rimmen

I finalen skal de tre deltakerne som gjenstår fremføre én låt hver. Så må den som har færrest favorittmarkeringer være den første som tar av seg masken.

Etter at en person blir avslørt halvveis i programmet, blir det en duell mellom de to gjenværende deltagerne.

Da gjenstår det altså å se hvem som ryker først av trollet, elgen og vikingen. Dette skal de synge på lørdag:

Trollet – «Higher Love» (Kygo/Whitney Houston)

– «Higher Love» (Kygo/Whitney Houston) Elgen – «Gold Digger», Kanye West

– «Gold Digger», Kanye West Vikingen – «Fy Faen» (Hkeem)

God kveld Norge har samlet informasjon om de gjenværende deltakerne.

Trollet

Spekulasjonene har rast for hvem trollet kan være. Hittil har kjendispanelet gjettet Ulrikke Brandstorp, Cecilie Steinmann Neess, Tomine Harket, Tiril Heide-Steen eller Alexandra Rotan.

Brandstorp har gått ut og sagt at det ikke er henne som gjemmer seg under masken. Senest lørdag ettermiddag delte hun en video av seg og det dansende trollet, noe som har fått folk til å klø seg i hodet.

«Hææææ» Skriver blant andre panel-dommer Marion Ravn i kommentarfeltet. Hun har tidligere uttalt at dansetrollet har den beste sangstemmen i konkurransen.

NRK sier at Trollet er både dansetroll og konkurransetroll og lever i drømmen.

Elgen

Detektivpanalet har gjettet at elgen kan være Yosef Wolde-Mariam eller Tshawe Baqwa fra Madcon, Einar Tørnquist, John Carew, Markus Bailey, Stian Blipp, Tix, Jan Gunnar Solli eller Bernt Hulsker.

I følge NRK er Elgen en sosial type som er glad i vennene sine og digger å danse.

Vikingen

Foreløpig mistenker kjendispanelet at en av disse kan være vikingen, deriblant Alexander Rybak, Dennis Vareide, Didrik Solli-Tangen, Cengiz Al, Thomas Hayes, Herman Dahl, Kevin Vågenes, Christian Ingebrigtsen eller Samuel Massie.

Gjennom NRK har vi fått vite at Vikingen har vært med på mye rart og trives utenfor komfortsonen.