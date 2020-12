Mowinckel følelsesladd etter første renn på 646 dager

I tåkehavet klatret Mowinckel opp ett hakk i finaleomgangen. Med det plukket moldenseren verdenscuppoeng i sitt første renn på 646 dager.

– Jeg er veldig lettet. Jeg er fornøyd med dagen og tenker at det kan bare gå én vei herfra. Det var tøffe forhold og et tøft comeback. Jeg er fornøyd med at kneet holdt. Det føles bra, sa hun til NRK.

Nå vil hun jpbbe med å tørre mer i løypen.

– Jeg er mer reservert nå, og merker at jeg har mer å gå på.

Tidligere på dagen gikk hun videre fra 1. omgang sammen med Kristin Lysdahl. Norges seks øvrige deltakere kjørte enten ut eller hadde ikke stor nok fart i den franske storslalåmbakken.

TV-kameraene fanget opp en tydelig preget Mowinckel i målområdet etter at hun trygt hadde kommet seg ned trasen. Comebacket etter to alvorlige kneskader betydde mye.

Rent sportslig tapte Mowinckel tidlig tid til Petra Vlhová. Hun endte hele 2,99 sekunder bak slovaken i 1. omgang, men lørdag var uansett det viktigste å få fart på karrieren igjen.

Lysdahl tok seg opp fra 17.- til 15.-plass.

Mina Fürst Holtmann, Maria Tviberg og Thea Stjernesund forsvant alle ut av konkurransen tidlig uten å komme seg ned bakken.

Kaja Norbye, Kristina Riis-Johannessen og Marte Monsen kjørte ikke fort nok til å gå videre.

