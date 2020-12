Norge utklasset konkurrentene på stafetten: – Vi var revansjesugne

Norge var i en helt egen klasse under lørdagens verdenscupstafett i Hochfilzen og vant som de ville.

Karoline Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland kunne juble for en suveren seier på verdenscupstafetten i østerrikske Hochfilzen lørdag.

Norge tok seieren 24,5 sekunder foran Frankrike og 32,5 sekunder foran Sverige, som tok tredjeplassen.

De norske jentene var nær sagt helt suverene fra start til mål. Ingrid Landmark Tandrevold gjorde det riktignok litt spennende da hun måtte ut i strafferunde på stående skyting etter fire bom, men fantomfart i sporet sørget for at det norske laget hang seg fast i teten.

– Jeg fikk sånn skjelven på standplass, selv om jeg var veldig pigg på ski, sa Tandrevold til NRK etter sin etappe.

Tiril Eckhoff holdt hodet kaldt og gjorde jobben på standplass, og sendte Marte Olsbu Røiseland ut med et forsprang på 27,3 sekunder foran Frankrike på ankeretappen. Det var forøvrig Olsbus Røiselands 20. ankeretappe for Norge.

– Det var veldig mye bedre enn siste stafett. Vi var revansjesugne i dag og ville vise at det var et arbeidsuhell siste stafett. Det er godt å vise at vi kan vi også, sa Tiril Eckhoff til NRK.

Olsbu Røiseland skjøt feilfritt på liggende og leverte varene også på stående. Hun kunne bare cruise inn til seier i et rolig tempo. For Norge tok seieren på helt suverent vis.

Norge fikk som kjent ødelagt sitt stafettløp i Kontiolahti forrige helg etter et fall av Karoline Knotten som gjorde at hun fikk snø i børsa og fikk trøbbel på standplass. Norge ble til slutt nummer åtte, og dermed var lørdagens seier en herlig revansje – spesielt for Knotten.

Fallet og ladeklusset gjorde at Knotten tapte nesten to minutter tapt før veksling i Finland. Lørdag sendte hun derimot ut Ingrid Landmark Tandrevold i rygg på ledende Tyskland og Sverige.

– Det var en oppreisning etter forrige gang. Skikkelig godt å kunne bidra til laget, sa Knotten til NRK etter løpet.