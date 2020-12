Slik har du aldri sett prinsefamilien før

Prins William (38) og hertuginne Kate (38) er ikke fremmed for å dele bilder av barna sine. Fredag gjorde prinsfamilien likevel noe de aldri har gjort før.

Vi følger stadig med på prins George (7), prinsesse Charlotte (5) og lille prins Louis (2), men de har aldri vært sammen på rød løper. Før nå.

Første kongelige opptreden

Hertugparet av Cambridge tok nemlig med seg barna på rød løper for å se en pantomime-forestilling på London Palladium. I følge People markerer dette deres første offisielle kongelige opptreden som en familie på fem.

Oppover den røde løperen kunne man se prins Louis holde den trygge hånden til mamma Kate. Prinsesse Charlotte og prins George holdt i hendene til sin far. Den fem år gamle Prinsessen skal ha sluppet sin fars hånd etter hvert, selvstendig nok til å gå selv.

SELVSTENDING: Prinsesse Charlotte frigjorde seg fra William sin hånd og viste at hun kunne gå selv. Foto: Aaron Chowm / Pool via Reuters

Hendelsen ble også omtalt av den offisielle Instagram-kontoen for hertugparet, «KensingtonRoyal».

«Hertugen og hertuginnen og deres familie, deltok på en spesiell pantomime forestilling av The National Lottery`s Pantoland på The Palladium. Forestillingen var holdt for å takke arbeidere og familiene deres for innsatsen dette året.» Står det under bildet.

Prins William skal også ha holdt en kort tale før forestillingen. Her takket han de som har bidratt under pandemien, for innsatsen deres.

FORSIKTIG: 2 år gamle prins Louis holdt seg i tryggheten hos mamma Kate på den røde løperen. Foto: Aaron Chowm / Pool via Reuters

Hertugparet skal også ha møtt med et par av arbeidernes familier under pausen i forestillingen. Det var for å høre mer om deres personlige erfaringer det siste året.

Korona-vennlig?

Om opptredenen er korona-vennlig eller ikke er ikke så godt å si. I november ble det kjent at Prins William selv var smittet av koronaviruset i april i våres. På samme tid skal også hans far, prins Charles (71) ha vært smittet.

Dette ble aldri bekreftet av kongehuset og prins William holdt diagnosen privat. Samtidig som de holdt tyst om smitten i familien, hyllet hertugparet innsatsen til helsepersonell og arbeidere tett på viruset.

Tabloidavisen «The Sun» skrev at William ønsket å holde diagnosen privat fordi han ikke ville skremme nasjonen.

Bistått under pandemien

Prins William og hertuginne Kate har selv gitt sitt bidrag under korona-pandemien. Og i juni kunne de avsløre at de hadde hatt en hemmelig jobb.

Fra hertugparets hjem i Amner Hall røpet paret at de har gjort noe helt annet enn å utføre sine vanlige, kongelige plikter i løpet av koronakrisen.

– Jeg vil dele en liten hemmelighet med dere. Jeg har faktisk jobbet som frivillig, fortalte prinsen i en video sammen med Kate.

De hadde blant annet besvart samtaler på krisehjelptelefonen, «Shout», som er en døgnbemannet hjelpelinje. I tillegg ringt de folk som var sårbare under pandemien.

Som en del av den frivillige hjelpeorganisasjonen «Royal Voluntary Service» har hertuginnen også deltatt i samtaler med sårbare, og de som har valgt å isolere seg som følge av pandemien.