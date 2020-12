Se hvem som har vært på hemmelig tur til Norge

BMW har hatt stor suksess med den lille elbilen i3 i det norske markedet. Den var tidlig ute, men BMW har tatt seg god tid med å følge opp.

Nå er det imidlertid like før den store, elektriske offensiven fra merket starter. Først ut er iX3 som er den elektriske versjonen av familie-SUVen X3. Og til neste år får den selskap av en større og mer eksklusiv SUV.

I begynnelsen av november avduket BMW for første gang sitt nye teknologiske flaggskip. Da ble det også kjent at konseptbilen som til nå har gått under navnet iNEXT skal hete iX.

Tur i det skjulte

Før serieproduksjonen starter til sommeren, går prototypene nå gjennom de siste testene. Under kalde og krevende forhold, testes ulike innstillinger og programmering av kjøre- og fjæringssystemene, de elektriske motorene, firehjulsdriften, ladeteknologien, høyspenningsbatteriene og varmestyringen.

To av prototypene til BMW iX har nettopp avsluttet en tur i det skjulte, denne gang til Nordkapp.

Her gikk turen fra øde, finske landeveier til Magerøya og velkjente Nordkapp. Selv om designet til BMW iX er gjort kjent, beholder prototypene kamuflasjen på helt frem til serieproduksjonen starter.

Her er BMWs kommende el-SUV på testtur i mye varmere strøk

Det er vinterstille på Nordkapp, dermed får også BMWs nye elbil stå ganske så i fred her.

Over 500 hestekrefter

En viktig del av vintertesten til Nordkapp var den endelige innstillingen av firehjulsdrift-systemet og justeringen av det adaptive og akselspesifikke girmomentet. Målet er å oppnå et ekstremt lavt kombinert strømforbruk, mindre enn 21 kWt per 100 kilometer i WLTP-testsyklusen. Klarer BMW det, gjør det bedre enn mange konkurrenter.

iX er på størrelese med dagens X5 og blir en svært spennende bil for det norske markedet.

De to elektriske motorene, som er produsert uten bruk av sjeldne mineraler, sørger for full firehjulsdrift og leverer en samlet effekt på over 500 hk. Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på under fem sekunder.

Batteripakken har en bruttokapasitet på mer enn 100 kWt, noe som skal rekkevidde på over 600 kilometer Med ny ladeteknologi, kan iX lynlade opp til 200 kW. Dermed kan batteriet lades fra 10 til 80 prosent på 40 minutter, mens en «lynlade-økt» på 10 minutter gir 120 kilometer rekkevidde.

Hva i alle dager er denne knappen til?

Vintertesting er viktig, også for elbiler. BMW har ambisjoner om at iX skal ha rekordlavt strømforbruk.

Opplevd stor interesse

Flere detaljer om BMW iX vil gjøres kjent i tiden fremover. Produksjonen starter i Dingolfing, Tyskland til sommeren.



De første bilene kommer til Norge til høsten, med lansering i november 2021.

– Med BMW iX tar vi et markant steg videre i vår satsing på elektrisk mobilitet, med bærekraft og ren kjøreglede i høysetet. Helt siden vi viste konseptbilen for første gang har vi opplevd stor interesse. Vår ambisjon er at norske forhandlere kan begynne å ta imot bestillinger til våren. I mellomtiden er det selvsagt gledelig å se at iX allerede har blitt en norgesvenn, sier Marius Tegneby som er kommunikasjonsdirektør for BMW Norge, i en pressemelding.

Les mer om BMW iX her:

Video: Her er BMW iX3 i Norge