Politiet i Nordland skriver på Twitter at én person har vært involvert i en ATV-ulykke i Sørfold.

Operasjonsleder Kjetil Kaalas sier til TV 2 at politiet er på stedet, og at de har fått en oversikt over situasjonen.

– Nå driver vi med videre etterforskning på stedet, sier Kaalas.

Saken oppdateres!