Også nybilsalget i Norge er preget av koronapandemien i år. Per november er totalsalget 19,8 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Selv om høsten har vært bra, er det ikke realistisk å tro at dette kan hentes inn igjen i desember.

Men neste år tyder mye på at det vil bli full fart igjen. Nå har Bertel O. Steen gått ut med sine forventninger til året. De er Norges nest største bilimportør og står bak merker som Mercedes, Peugeot, Opel, Citroën og Kia.

De tror at salget av nye personbiler i Norge vil havne på omtrent 145.000 biler i 2021. En høy ordrereserve ved inngangen av året kan øke utleveringene ytterligere.

70 prosent rene elbiler

– Vi forventer at det for våre egne personbilmerker vil være rundt 90 prosent av dette som er elektrifisert, det vil si elbiler og ladbare hybrider. Nå som vi står ved terskelen til 2021, legger vi opp til et totalmarked for nye personbiler på 145.000 og 36.000 varebiler, sier konsernsjef Harald Frigstad i Bertel O. Steen.

Til sammenligning var totalmarkedet for personbil på 142.381 i 2019 og 147.929 året før.

Bertel O. Steen tror elbilene vil stå for 70 prosent av deres salg, mens andelen ladbare hybrider vil være 20 prosent.

Kia Sorento er en av mange nye, ladbare biler som kommer i 2021.

Mange kontrakter i høst

– Dette betyr at vi tar enda et skritt på veien mot et utslippsfritt nybilmarked i 2025. Vi jobber for å nå målet, men det forutsetter at myndighetene fører en forutsigbar og god avgiftspolitikk som bidrar til at målet kan nås, sier Frigstad.

Harald Frigstad er konsernsjef i Bertel O. Steen.

I høst har kundene tegnet mange kontrakter på biler som vil bli levert etter årsskiftet.

– Bertel O. Steen går inn i 2021 med en høy ordrereserve, spesielt på elektriske biler. Bilbransjen som helhet har kommet seg gjennom et krevende år på en god måte. Vi har kunnet tilby attraktive modeller der spesielt hel-elektriske og ladbare hybrider har solgt bra og bidratt til fart i det grønne skiftet, sier Frigstad, i en pressemelding.

Øker i Europa

Han er optimist med tanke på året som kommer.

– Vi har tro på at 2021 på mange måter blir bedre enn 2020. Likevel er det viktig å understreke at det hersker stor usikkerhet om hvordan korona-situasjonen vil utvikle seg både på kort og lang sikt, selv om det finnes lyspunkt i form av vaksiner.

– Vi ser også at elbil-salget øker i Europa, noe som medfører usikkerhet på hvor mange biler vi får tildelt til Norge. Det er også usikkerhet rundt det viktige spørsmålet om hvordan ulike lands subsidiering av elbiler i Europa kan påvirke oss. Så selv om vi har en optimistisk grunnholdning til 2021, er vi klar over at det er usikre faktorer vi ikke rår over selv, sier Frigstad.

Neste år kommer Mercedes med en ny, elektrisk SUV. EQA heter den.

Nå kommer el-varebilene

Bertel O. Steen er Norges største importør av varebiler. De mener det blir spesielt spennende å se salget av elektriske varebiler. Det har hengt etter personbil og hatt en svært lav andel av salget så langt på grunn av et lite utvalg av aktuelle modeller. Nå endres dette bildet.

– Modellene Citroën ë-Jumpy, Opel Vivaro-e og Peugeot e-Expert blir blant de første varebilene i klassen der god rekkevidde og ladehastighet gjør at kunder endelig kan velge helelektrisk, uten å måtte inngå kompromisser. Vi ser at etterspørselen etter disse varebilene så langt er sterk. Dette er biler som vil bidra til å akselerere det grønne skiftet også for varebiler, og vi jobber hardt for å sikre et betydelig antall av disse til det norske markedet, sier Frigstad.

