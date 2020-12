Ukene før jul utmerker seg med mange bulkeskader.

I fjor smalt det i snitt 1.500 ganger hver dag i ukene før jul. Eller med andre ord, mer enn én bulkeskade i minuttet, døgnet rundt. Dette beløper seg til rundt 30 millioner kroner i gjennomsnitt per dag før jul.

Selv med korona og oppfordringer om å holde seg hjemme, blir det neppe store endringer på dette i år.

Økt netthandel gir trykk på hentestedene, og førjulsstresset kommer uansett. Derfor mener forsikringsselskapet Gjensidige at førjulsbuking blir omfattende også i år.

Skjer i parkeringshus

– Selv om en mye større andel av julehandelen i år vil skje på nett som følge av korona, hjelper ikke det mye. De fleste varene må uansett hentes på kjøpesentre, nærbutikk og lignende, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige.

Det betyr fortsatt trykk på P-hus og parkeringsplasser. En undersøkelse Ipsos har gjort for Gjensidige, viser samtidig at 6 av 10 har opplevd parkeringsskader etter en handletur. 23 prosent av disse skjer inne i trange parkeringshus.

Sjansene for bulking øker

Dagene før julaften er statistisk de farligste og dyreste dagene i trafikken, men trendene forandrer seg.



Ser vi på tallene fra de siste årene, øker sjansen for en parkeringsbulk dag for dag, selv om det er 22. desember som historisk er verst.

– Vi ser også spor av at folk har fulgt regjeringens oppfordring til å bruke det lokale næringsliv til handel, som på mange måter er bra. Men, med tanke på trafikken er det ikke nødvendigvis så positivt, sier Voll.

Det er fort gjort - og veldig ergelig! Foto: Gjensidige.

Parker litt unna

Blir det kø ut av lokalbutikken av folk som skal handle varer eller hente pakker, blir kaoset like stort på parkeringsplassen der, som ved et større handlesenter.

- Stress ned, rygg inn og parker litt unna inngangspartiet er gode tips for å unngå skader. Det er sikrere for omgivelsene og kan spare deg for mange ergrelser, avslutter Voll.

Typiske parkeringsskader i julestria:

Striper og bulker etter handlevogner og bæreposer

Bulker etter å ha truffet hindringer i parkeringsanlegg

Skraper i siden på nabobil etter at en har rygget ut fra parkeringsplassen

Skader etter dør inn i siden på nabobil

Rygget i bil med tilhengerfeste

Skader på speil

Sprekker i lykt eller støtfanger

Andre typer bulker etter at biler har vært borti hverandre på parkeringsplassen

Gode tips for å unngå parkeringsskader Unngå mørke og trange parkeringshus

Rygg inn, kjør ut

Styr unna trange parkeringsplasser (Trenger ”boksåpner” for å komme seg ut av bilen)

Sørg for at vinduene er fri for dugg før en kjører

Unngå plass nær inngangspartier

La ikke små barn åpne døren selv

Pust med magen, og ta deg god tid

