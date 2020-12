Pfizers-vaksinen har fått nødgodkjenning i USA og Mexico

Det amerikanske mat- og legemiddeltilsynet FDA har gitt nødgodkjenning til bruk av koronavaksinen til Pfizer og Biontech, opplyser kilder til New York Times.

Natt til lørdag (norsk tid) meldte New York Times at USA har gitt sin nødgodkjenning av Pfizers-vaksinen.

Avisa får oppgitt dette av tre personer som er tett på avgjørelsen. Også Washington Post har kilder som sier det samme.

– Trygg og effektiv

Avgjørelsen åpner ifølge New York Times for at om lag 2,9 millioner doser kan sendes ut i løpet av den neste uka.

FDA følger dermed anbefalingen fra et ekspertpanel som torsdag vurderte vaksinen som trygg og effektiv. Vaksinen har tidligere blitt godkjent i Storbritannia, Canada, Bahrain og Mexico, og USA blir dermed det femte landet til å godkjenne vaksinen.

USA er det hardest rammede landet av koronapandemien i verden. Nesten 300.000 amerikanere har dødd etter å ha fått covid-19.

Nødgodkjenning i Mexico

Pfizer og Biontechs koronavaksine er også godkjent til nødbruk i Mexico. Landet var det fjerde i verden til å godkjenne vaksinen.

Mexico ligger an til å få 250.000 doser, nok til å vaksinere 125.000 mennesker.

Landets visehelseminister Hugo López-Gatell sier helsepersonell står først i køen når vaksineringen kan begynne, trolig til uka.

Han sier godkjenningen «selvfølgelig er en grunn til håp», selv om den første runden med vaksinedoser på langt nær er nok til å vaksinere alle på frontlinjen i det mexicanske helsevesenet.

(©NTB / TV2)