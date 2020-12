Høyesterett avviser Texas-søksmål

Søksmålet hadde som hensikt å gjøre valgresultatene og Joe Bidens seier ugyldig i Georgia, Michigan, Pennsylvania og Wisconsin, skriver The New York Times.

Grunnlaget for søksmålet var en mistanke om feil under opptellingen av stemmer. Det ble støttet av myndighetene i 17 delstater som Trump vant under valget.

I en kort uttalelse fra retten kom det frem at det manglet grunnlag for å kunne forfølge saken, og at det «ikke er vist en juridisk erkjennbar interesse for måten en annen stat gjennomfører sine valg på».

Beskyldninger om valgfusk

Søksmålet ble fremmet tirsdag av republikaneren Ken Paxton, Texas' Attorney General. En av begrunnelsene hans er at delstatene brukte koronapandemien som en «unnskyldning» for endringer i valgreglene som Paxton hevder var ulovlige. Videre het det at resultatene var grunnlovsstridige fordi mange poststemmer, som ifølge Paxton er utsatt for valgfusk, bidro til resultatet.

Det ble imidlertid ikke gitt noen nye bevis for utbredt valgfusk, og søksmålet rettet seg ikke mot poststemmer i delstater der president Donald Trump vant.

Søksmålet viste heller til flere angivelige eksempler på mulig valgfusk, som allerede gjentatte ganger er blitt avvist av andre rettsinstanser.

Likevel ga mer enn halvparten av alle de republikanske folkevalgte i Representantenes hus, inkludert de to lederne, sin støtte til søksmålet. Det samme gjorde 18 delstater Trump vant i valget og også Trump selv.

Vil beholde makten

Presidenten har kommet med en rekke påstander om at det offisielle valgresultatet må endres slik at han kan beholde makten. Hans begrunnelse er påståtte tilfeller av valgfusk – som ikke er blitt dokumentert eller bevist.

Valgmannskollegiet skal mandag møtes for å formelt velge Joe Biden som ny president.