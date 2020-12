«Unnskyld til alle forsvarsstjerner»

Det er en klisje, og jeg har brukt den mange ganger før, men jeg skal bruke den igjen.

«Offence sells you tickets. Defence wins you trophies!»

Det er lett å la seg blende av lekre finter og spektakulære mål. Av kjente navn på velkjente stjerner. Også målvakter har nordmenn lært å sette stor pris på. Hvorfor er det så vanskelig å se de gode forsvarsprestasjonene? Å få øynene opp for de som gjør grovjobben for å hindre motstanderne å score?

Jeg laget nylig min årlige liste over verdens 50 beste håndballspillere, og som alltid var den preget av de spillerne som man legger mest merke til. De offensive juvelene. Sånn er det jo i fotball også. Det går tiår mellom hver gang en forsvarsspiller blander seg inn i kampen om gullballen. Det er Lionel Messi og Cristiano Ronaldo alle snakker om.

Etter at jeg publiserte listen min, fikk jeg en tweet fra Martin Frändesjö, som er ekspert for svensk tv under EM. Han påpekte akkurat dette, om ikke forsvarsspill burde vektes høyere. Det er tross alt det som stort sett ligger til grunn for lagene som går til topps i mesterskap.

Og akkurat da følte jeg at jeg ikke har vært tro mot meg selv. For jeg er egentlig en forsvarsnerd. Jeg elsker godt forsvarsspill. Favorittvideoen min da jeg var yngre var VHS-tapen jeg hadde med VM-finalen fra 1990. En oppvisning i klassisk 6-0-forsvar av Sverige. Jeg så den tapen så mange ganger at det ikke var farge igjen.

Det morsomste landslaget jeg har sett i nyere tid var Tysklands håndballherrer under EM i 2016. Der trener Dagur Sigurdsson med tegn fra sidelinjen endret forsvarsformasjon flere ganger hver omgang. De stadige endringene var et mareritt for motstanderne. Og en drøm å se på for oss som nyter gode forsvarsprestasjoner.

Jeg har selv vært håndballtrener i over 30 år, og alle lag jeg har trent har fått høre hvor viktig det er å være god i forsvar. Forsvarsspill vektlegges minst like mye som angrep. Det er utrolig viktig for meg at spillerne jeg trener kan spille forsvar. Det er et mål for meg å få dem til å elske å spille forsvar.

Derfor blir denne bloggen en slags unnskyldning overfor alle forsvarsspillerne som jeg ikke ga nok «cred» i listen min.

Det var derfor veldig gøy å høre Joachim Boldsen og Karoline Dyhre Breivang i Viasats studio etter Norges seier over Nederland. Boldsen kalte det en popularitetskonkurranse da Nora Mørk ble kåret til banens beste av kanalens seere. For han mente at Stine Skogrand hadde vært den beste. Hun gjorde en prikkfri kamp fremover på banen, og var også helt strålende i forsvar. Hun tok fjorårets toppscorer i VM Lois Abbingh helt ut av kampen. Og han fikk støtte av Dyhre Breivang.

LES OGSÅ: Her er verdens beste forsvarsspillere

Derfor vil jeg at dere som leser denne bloggen skal se på Norges kamp mot Kroatia med litt andre øyne. Dere skal se etter gode forsvarsprestasjoner. Se hvordan Marit Malm Frafjord er kommet inn i den norske troppen og tettet igjen forsvaret etter noen mesterskap med mye defensivt hodebry for Thorir Hergeirsson.

For mens Norge har begeistret hele verden med sin turbohåndball, så har titlene uteblitt. Fordi forsvaret rett og slett ikke har holdt mål. Man har ikke tatt gull siden Marit Malm Frafjord sa takk for seg etter EM-gullet i 2016.

Og der fagfolk etterlyste flere forsvarsspillere høyt på topp 50-listen min, så var refrenget blant folk flest at Nora Mørk var plassert for lavt med sin fjerdeplass.

Jeg må innrømme at jeg har vært mer imponert over det Frankrike og Russland har prestert bakover til nå. Jeg har sett klare svakheter i det norske forsvaret, som ikke er blitt skikkelig eksponert fordi motstanden ikke har vært all verden så langt.

Det er i midtforsvaret det er viktigst å holde tett. Kari Brattset Dale og Malm Frafjord har ikke helt funnet kjemien ennå. Og det er heller ikke så rart. Det tar noen år å bli godt kjent og trygg på den en spiller ved siden av. Brattset Dale og Malm Frafjord har knapt stått sammen på landslaget før dette mesterskapet.

En ser det på at de ikke helt stoler på den andre. Da kommer en fort litt på mellomdistanse. Mot Romania ble dette tydelig i starten da linjespilleren deres fikk store rom å boltre seg i bak dem. Men etter hvert valgte man å ligge mer defensivt og heller stole på at man kunne styre skudd med blokken, og Malm Frafjord blokket vel ned sju skudd i den kampen.

Mangelen på forsvarsfibre hos angrepsstjernene har alltid vært en hodepine for Hergeirsson. Han vil helst unngå bytter forsvar-angrep. Derfor må han hele tiden inngå kompromisser med seg selv.

I EM er løsningen blitt at det viktigste er å ha Stine Bredal Oftedal på banen til å føre ballen opp i ankomstspillet. Det har medført lite spilletid for Heidi Løke, og at Nora Mørk har måttet bytte på vei tilbake i forsvar. Også når hun spiller på siden lengst fra innbytterbenken.

I en ideell verden så har en spillere som er like gode i begge ender av banen. Det er grunnen til at jeg tror Henny Reistad kommer til å vokse seg frem og bli Norges aller største stjerne. For hun er noe så unikt som en norsk bakspiller med internasjonalt snitt både i angrep og forsvar. Det har vi ikke hatt siden Gro Hammerseng-Edin og Kristine Lunde-Borgersen styrte skuten.

Jeg tror også det kan komme godt med for Norge å ha fått Tonje Larsen inn i trenerteamet.

Det var ikke uten grunn at Karl-Erik Bøhn konsekvent omtalte henne som «Dronninga». For hun var dronningen av Larvik. Og landslaget.

Hun var en slepen angrepsspiller. Ganske så komplett offensivt. Men det var i forsvar hun var verdens beste. Selv da knærne kranglet så mye at hun knapt kunne løpe, så ble hun overtalt til å spille mesterskap – som ren forsvarsspiller.

Nå skal hun bidra til at Norges forsvar igjen skal bli verdens beste.

Men da tror jeg man skal ta en titt på Frankrike. Mens Norge fortsatt sverger til det klassiske og litt statiske 6-0-forsvaret man alltid har spilt. Veksler Frankrike mellom flere ulike formasjoner. Men det som går igjen er en enorm energi og intensitet. En spiller som Estelle Nze Minko er et konstant uromoment for angripende lag, selv i 6-0.

Det er dette som er det moderne forsvarsspillet. Der man veksler mellom å ligge nedgruppert mot egen seksmeterlinje og å ta høyde og møte motstander langt ute på banen. Men det krever kjappe bein og solid fysikk. Norge har spillertypene til det i for eksempel Reistad og Veronica Kristiansen. Jeg tror og håper vi snart får se et norsk landslag som tør slippe seg litt lenger frem i forsvar. Det vil også gjøre Norge mindre forutsigbare å spille mot.

Men det skjer ikke i dette mesterskapet. Der blir det den gode, gamle oppskriften som gjelder. Derfor blir også Brattset Dale og Malm Frafjord to av Norges viktigste spillere, mens Skogrand blir en joker som kan bli god å ha på hånden.

For det er i forsvar en skal vinne gullet…