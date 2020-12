Her er verdens beste forsvarsspillere

Da jeg laget listen min over verdens beste håndballspillere, så skal jeg gladelig innrømme at jeg la hovedvekten på spillernes offensive kvaliteter.



Derfor har jeg nå laget en ny liste, hvor jeg slår et slag for arbeidshestene. Forsvarsspillerne som ofte er de viktigste spillerne.

1. Beatrice Edwige, Frankrike

Har vært verdens beste forsvarsspiller de siste fem årene. Er den store sjefen i Frankrikes forsvar. Styrer og dirigerer i midten. Har ikke vært like dominerende i klubblaget etter at hun kom til Györ, men i mine øyne er hun den beste.

2. Eduarda Amorim, Brasil

Da Brasil vant VM i 2013, så var det fordi de var mesterskapets beste forsvarslag. Sammen med Fabiana Diniz utgjorde Eduarda Amorim en ugjennomtrengelig mur i brassenes midtforsvar. Har vært bærebjelken i Györs forsvar i over ti år nå, og er blitt kåret til Champions Leagues beste forsvarsspiller fire av de fem siste sesongene.

3. Anna Lagerquist, Sverige

Er det en ting Sverige er god på, så er det å få frem gode midtforsvarere. På herresiden er Magnus Wislander, Ola Lindgren og Tobias Karlsson alle navn som blir nevnt når en snakker om tidenes beste forsvarsspillere. På kvinnesiden er det Sabina Jacobsen som har vært eneren i en årrekke. Men nå kan det se ut til at Anna Lagerquist har tatt over tronen.

4. Lara Gonzalez, Spania

Da Spania spilte seg frem til VM-finalen i fjor, så var det mye takket være solid forsvarsspill. Og selve nøkkelen til om Spania fungerer defensivt eller ikke er Lara Gonzalez. Det er hun som står bakerst og styrer, og

5. Line Haugsted, Danmark

Danmarks ubestridte forsvarsleder. Stor, sterk og med veldig godt blikk for spillet, er Danmark et helt annet lag når hun ikke er på banen. Ikke bare er hun taklingssterk, hun er også veldig flink til å stjele ballen. I tillegg er hun viktig for danskenes ankomstspill.

6. Anna Sen, Russland

Skulle bli den store skytteren, men endte opp som russisk forsvarsminister. Råsterk arbeidshest, som bruker fysikken sin for alt den er verdt. Ble dessverre skadet i forkant av EM, og følger mesterskapet på tv.

7. Estelle Nze Minko, Frankrike

Et levende bevis på at en ikke må være over 180 cm og ta 100 kg i benkpress for å være en av verdens beste forsvarsspillere. Den franske kraftpakken ruver ikke i terrenget, men har et fotarbeid og en råskap som få andre. Er et konstant uromoment, for hun er så kjapp. Er heller ikke redd for å takle en spiller som gjerne veier 20 kg mer enn henne.

8. Kari Brattset Dale, Norge

Første norske spiller på listen. Kari Brattset Dale har vokst seg frem som Norges nye forsvarssjef. Etter noen år med litt prøving og feiling, så har hun nå funnet seg til rette i rollen. Er en midtforsvarer av den gamle skolen. Som liker å ligge inne mot egen seksmeter og bruke størrelsen sin. God i blokk og å hindre linjespiller.

9. Kelly Dulfer, Nederland

Nederlands fremganger de siste årene er ikke bare på grunn av solide angrepsprestasjoner av Estavana Polman og Lois Abbingh. Den «ukjente» helten er Kelly Dulfer. Datter av to tidligere landslagsspillere i cricket, men valgte selv å satse på håndball. Har vært limet i Nederlands forsvar, og ble også kåret til EMs beste forsvarsspiller i 2018.

10. Daria Dmitrieva, Russland

Kanskje verdens mest komplette håndballspiller i øyeblikket. Er motoren i Russlands angrepsspill, men har også tatt over rollen som forsvarssjef i Anna Sens skadefravær. Uredd, taklingssterk og kjapp i beina. Legger ingenting i mellom i duellene. Det gjør vondt i kroppen etter en kamp mot Dmitrieva.

11. Marit Malm Frafjord, Norge

Det er ikke tilfeldig at Marit Malm Frafjord aldri har dratt hjem fra et mesterskap uten medalje i bagen. For hun har vært bærebjelken i Norges forsvar i nyere tid. Bruker høyden sin bevisst og i likhet med Kari Brattset Dale, så liker hun seg best når hun kan ligge langs seksmeterslinjen og styre skudd med blokken sin. Er tilbake i landslagstroppen etter fire års fravær og har umiddelbart fått en nøkkelrolle.

12. Grace Zaadi, Frankrike

Råsterk duellspiller i begge ender av banen. Gir ikke ved dørene verken i angrep eller forsvar. Er bare 171 centimeter høy, men tar igjen for manglende høyde med råskap og strålende fotarbeid. Er i ferd med å bli en komplett håndballspiller.

13. Kseniia Makeeva, Russland

Storvokst linjespiller, som har vært sentral for Russland siden landslagsdebuten i 2009. Har et voldsomt vingespenn, og er sikringsspilleren i det russiske forsvaret. Når Daria Dmitrieva går frem for å takle, så er det Makeeva som dekker rommene bak.

14. Alexandrina Cabral Barbosa, Spania

En av de største forskjellene på Spania fra i fjor til i år, er at Alexandrina Cabral Barbosa ikke er med. Og da tenker jeg ikke først og fremst på hennes offensive ferdigheter. For Barbosa er kanskje enda mer savnet i forsvaret. Hun ligger som oftest foran i spanjolenes 5-1-forsvar, hvor hun dekker store rom og presser angrepsspillerne langt bak på banen. Også veldig flink til å vinne baller i sin fremskutte rolle.

15. Lærke Nolsøe, Danmark

Dette er nok den utnevnelsen jeg vil få mest kritikk for. Men jeg tar med den danske kantspilleren fordi hun har imponert meg hver gang jeg har sett henne. Hun er en moderne kantspiller i forsvar. Enerrollen (Vi teller ener, toer treer fra ytterst og til midten i forsvar) har ofte vært der man har plassert sin svakeste forsvarsspiller. Men sånn er det ikke lenger. Å ha gode enere er gull verdt for alle lag. Nolsøe har garantert studert sin landsmann Patrick Wiesmach, som har perfeksjonert den offensive enerteknikken. Der ytterste forsvarer ofte låser av to av motstanders angrepsspillere, og gjør at man kan skape overtall i midten av forsvaret. Nolsøe er den som behersker denne teknikken best på kvinnesiden, og jeg ønsket å ha med en som ikke er en midtforsvarer på listen. Camilla Herrem var kanskje den som lå nærmest å komme med i samme rolle.