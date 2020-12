Norsk basket tilbake på TV 2

Seks år pluss opsjon på ytterligere fire med TV 2 for toppidretten og ti-årig avtale med My Game, som med ny teknologi og fastmonterte kameraer i hallene skal dekke breddeidrett og gjøre kamper tilgjengelige for alle.

- Dette er et stort skritt for å få norsk basket dit verdens desidert største innendørsidrett fortjener å være på det norske idrettskartet. Nå blir vi mer synlig og får en fot innenfor lineært TV, fastslo basketpresident Jan Hendrik Parmann da han og generalsekretær Silje Særheim hadde undertegnet den nye medieavtalen på Ullevaal fredag:

* Seks år med opsjon på ytterligere fire år med TV 2, som skal sende alle BLNO-kamper på TV 2 Sumo og minimum åtte utvalgte kamper per sesong – for eksempel sluttspillkamper og landskamper – på TV 2 Sportskanalen.

* Ti-årig avtale med My Game, som med ny teknologi og såkalt ubemannede smartkameraer skal gjøre det mulig å dekke breddekamper og gjøre dem tilgjengelige for alle – «så langt ned i årsklassene som idretten selv ønsker det».

Ut sesongen med Amedia

Norges Basketballforbund er inne i sin tredje sesong med Amedia som mediepartner og kamper på direktesport.no.

- Jeg må understreke at vi har hatt en ryddig og eksemplarisk dialog med Amedia parallelt med de siste måneders forhandlinger, og vi skal fullføre på en god måte med dem, sier Espen A. Johansen, organisasjonssjef i Basketballforbundet. Han har sammen med markeds- og arrangementsansvarlig Sjur Dyb Berg forhandlet med TV 2 og My Game om avtalen.

Boblen som sprakk

Den nye avtalen gjelder fra neste sesong, 2021/22.

TV 2 gikk sterkt inn i basketball og sørget for at BLNO (Basketligaen Norge) ble etablert sesongen 2000/01. Det ble et gjennombrudd for norsk basket, som plutselig opplevde at kamper ble sendt på TV flere ganger i uka og at TV 2 hadde høydepunkter, nyheter og eget basketmagasin. Hallene var fullsatt, statsminister Jens Stoltenberg sto i køen av folk som aldri slapp inn til Centrum Tigers’ åpningskamp i Domus Atletica og tilskuersnittene for de to første sesongene var henholdsvis 895 og 900.

Men det ble en boble som sprakk: Klubber gikk konkurs, interessen og seertallene sank og TV 2 trakk seg ut etter tre-fire år.

- Naturlig samarbeidspartner

Nå er norsk basket på offensiven igjen, med rekordhøyt medlemstall (13.049) og landslag på vei ut i Europa.

Og med TV 2 tilbake på laget.

- Den viktigste årsaken er at vi er en norsk aktør som ønsker å ha et tydelig norsk fotavtrykk, forklarte Trygve Rønningen, kanaldirektør i TV 2, etter signeringen i Idrettens Hus fredag.

- TV 2 skal være for hele Norge, det er naturlig å vende seg til idretten og basketball har såpass mange klubber og medlemmer at det er en veldig naturlig samarbeidspartner som passer godt til vår strategi. Det er alltid bra med en idrett i vekst, og det denne avtalen kan være med på å bidra til, er at man får synliggjort basketball. Og det å få oppmerksomhet kan være med på å øke rekrutteringen, ingenting ville være bedre enn det.

- Vi er gjensidig avhengig av hverandre: Det vi kan er media og så kan idretten idrett. Begge har ansvar for å få det til på en god måte og så må vi prøve å eksponere det etter den avtalen vi har lagd. Men vi trenger hjelp fra grasrota, at alle kjenner at man eier dette sammen og at alle er med og bidrar, ikke minst i breddedelen av dette, presiserte Rønningen.

Breddekamper med ny teknologi

Tidligere Discovery- og TVNorge-sjef Harald Strømme og hans medgründer Edvard Tveten har etablert My Game og inngått samarbeid med TV 2. Sammen har de sikret seg rettighetene for norsk håndball og ishockey fram til 2030, og nå får basket være på ferden.

- Vi er veldig begeistret over å få til dette samarbeidet, sa Strømme, og lovet at My Game skal «utnytte potensialet i breddeidretten på en måte som aldri tidligere har vært gjort».

My Game skal produsere og strømme breddekamper med helt ny teknologi.

- Vi skal jobbe med AI-teknologi på kameraer, såkalt ubemannede smartkameraer som følger spillet. Det er en teknologi som gjør det mulig å dekke breddekamper og gjøre dem tilgjengelig for de som bryr seg aller mest: familie, venner og fans. Så langt ned i alder som idretten selv ønsker det, forklarer Harald Strømme.

- Det installeres fastmonterte kameraer i hallene, de skal bare stå der og krever ikke bemanning i det hele tatt. Så kjøper man abonnement og kan følge sitt lag og se sine barn eller barnebarn eller nieser og nevøer spille, de viktigste idrettsheltene i livene våre. Det gjør det morsommere å spille, og det blir lettere å få familien engasjert. Jeg tror det både vil styrke rekrutteringen og hindre frafallet når man kommer til alderen hvor mange slutter.

"Play of the Week" fra gutter 14?

Strømme presiserer at dette skal skje uten investeringer fra klubbene eller forbundet.

- Det er vi som skal stå for drift og vedlikehold av utstyret, men vi må nok ha litt hjelp med tilrettelegging for å få tilgang til strøm og haller, sier han.

- Det vi er helt sikre på, er at om 10 år vil all breddeidrett bli dekket på denne måten. Da tror vi det er lurt å gjøre det sammen med en stor medieaktør som TV 2, som vil synliggjøre produktet. Nå kan «Play of the Week» like gjerne være fra en gutter 14-kamp som fra en eliteseriekamp, fastslår Harald Strømme.

- Beste vi har hatt

Hva avtalen med TV 2 og My Game innebærer økonomisk for Norges Basketballforbund, ønsker ikke partene å gå ut med.

- Vi kan ikke gå inn på detaljer her, men isolert sett er det den beste vi har hatt. Samtidig vil økt synlighet gi synergieffekt langt utover det, og sørge for et nytt markedspotensial for idretten vår, sier Jan Hendrik Parmann.

- Tusen takk for at dere kom og for at dere har hatt så gode forhandlinger og satset på oss, rett og slett. Det tror jeg ikke dere skal angre på! Vi skal ikke skuffe dere, lovet basketpresidenten lederne fra TV 2 og My Game.

Velger ut attraktive kamper

Espen A. Johansen forklarte at den delen som går på produksjon av kampene fortsatt skal være et samarbeid med BLNO-klubbene.

- Klubbene skal stille med kommentatorer som i dag, men i tillegg til alle kampene på TV 2 Sumo blir det jo minimum åtte kamper per sesong på lineært TV, på Sportskanalen. I de kampene som blir produsert fra TV 2s side, skal vi ha samtaler angående kommentatorer. To av kampene vil også være fullskala femkamera-produksjon hvor de kommer med bussen sin.

- Vi vil sammen med TV 2 og BLNO-klubbene velge ut de mest attraktive kampene, som sluttspill, finaler og landskamper. Hvis serieåpningen er spesielt interessant, kan det også være aktuelt å sende derfra. Landslagene er viktig for å løfte oss framover og Tinget har jo vedtatt stor satsing. Yngres landslag kan også bli vurdert, vi får se an interessen, understreker Johansen.