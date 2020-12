Esther (37) forsvant sporløst – nå har saken fått en bisarr vri

Ti dager etter turglade Esther Dingley (37) forsvant sporløst fra en fjelltopp i Pyreneene, skal et vitne ha observert noen sovende i bobilen hennes. Politiet klør seg i hodet.

For snart tre uker siden la fjellvante Esther Dingley (37) ut på en lengre tur alene i fjellkjeden Pyreneene, på grensen mellom Spania og Frankrike.

Den britiske 37-åringen er en svært erfaren turgåer, men denne gangen gikk ikke ting etter planen.

22. november ble Esther observert av andre turgåere på vei mot fjelltoppen Pic de Sauvegarde.

Vel oppkommet skuet hun utover den nydelige fjellrekken, som badet i sol.

Hun tok en selfie og sendte til kjæresten, Dan Colgate (38).

Det er det siste livstegnet Colgate har fått fra sin kjære.

Alene i bobilen

Den erfarne turgåeren hadde planer om å tilbringe natten i en leir på veien ned igjen fra fjellet, men hun kom aldri til dette stedet.

Esthers kjæreste befant seg på en vingård i Gascogne-området i Frankrike, hvor han skulle oppholde seg mens Esther la ut på en måned lang tur alene med bobilen.

REISENDE: Esther og Dan har bodd i denne bobilen de siste seks årene. Foto: Privat

Paret har bodd i bobil og reist rundt i hele Europa i flere år, etter at Dan i 2014 nesten døde da han pådro seg en infeksjon med kjøttetende bakterier.

Mirakuløst overlevde Dan og dette ble sparket bak for paret til å pakke ned sitt vanlige liv i leiligheten i katedralbyen Durham i Nordøst-England og sette kursen ut i verden.

Paret har blogget om reisen sin for hele verden, og livet har sett ganske så idyllisk ut.

Varslet politiet

På vingården i Gascogne ble Dan Colgate stadig mer bekymret da han ikke fikk tak i kjæresten sin.

Esther Dingley og kjæresten Daniel Colgate har reist rundt på mange fantastiske turer de siste årene. Foto: Facebook

Etter tre dager uten et livstegn, slo Colgate alarm og varslet politiet.

Det ble satt i gang en storstilt leteaksjon, hvor både fransk og spansk politi var involvert, en rekke hundeekvipasjer samt flere helikoptre.

Men det var ingen tegn etter den aktive 37-åringen.

Mistenkelig lys

Ti dager etter Esther mystiske forsvinning henvendte en turgåer seg til politiet og sa at hun hadde sett et lys og en person inne i Esthers britiskregistrerte bobil, en Fiat Chausson, som sto parkert i byen Benasque i hjertet av Pyreneene.

– Jeg så noen som sov bak på campingbilen, og jeg kunne ikke tro det. Jeg så lyset innen i bobilen da jeg tok ut hunden min ved 19-tiden. Jeg stusset, det virket litt rart, sa Luciana til Daily Mail.

Da Luciana tok hunden sin på en ny luftetur i 22-tiden, tok hun bobilen i nærmere øyesyn.

– Jeg kunne se noen som lå og sov baki bobilen. Personen lå helt i ro og beveget seg ikke, sier hun til avisen.

Politiet har etterforsket Lucianas opplysninger om at noen befant seg i Esthers bobil denne dagen, men har konkludert med at observasjonen ikke kan vektlegges.

På grunn av en heftig snøstorm i området er leteaksjonen etter Esther nå innstilt på ubestemt tid.

Etterforskningslederen ,Jean-Marc Bordinaros, i det franske politiet sier til The Guardian at de vanligvis i en etterforskning har noe å gå på, men ikke her.

– Her har vi ingenting, sier Bordinaros.

Kjæresten avhørt

Selv om politiet har ikke vektlegger observasjonen av en person i Esthers bobil, har familien hennes et intenst håp om at politiet går videre på det sporet.

Talsmann, Matt Searle, for Esthers famille og Dan Colgate sier til Daily Mail at de er ekstremt interessert i å finne ut hvem som skal ha vært inne i bobilen hennes onsdag 2. desember.

Fransk politi opplyser at de frykter Esthers forsvinning enten er «resultatet av en frivillig handling eller et resultat av andres handlinger».

Esthers kjæreste er blitt avhørt tre ganger i saken.

Ifølge politiet er Colgate vitne og ikke mistenkt i saken. Men politiet opplyser at parets liv ikke var så idyllisk som Esthers innlegg på sosiale medier antydet.