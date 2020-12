Gullerud mister håndball-VM

Det opplyser klubben hans, SC Magdeburg.

Magdeburg skriver på sine nettsider at operasjonen var vellykket, men at strekspilleren ikke vil kunne spille VM i Egypt. Mesterskapet starter 14. januar.

Håpet er at Magnus Gullerud skal kunne være tilbake i trening i februar.

29-åringen fikk mye spilletid under EM i januar. Han og Petter Øverby fylte tomrommet da Bjarte Myrhol var ute. Sistnevnte er heller ikke bankers til VM.

Landslagsveteranen ble operert i september. Han har vært ute siden, men håpet hans er å spille for klubblaget før jul. Dermed er det et godt håp om at Myrhol rekker mesterskapet.