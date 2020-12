Shia LaBeouf saksøkt for seksuell vold

Skuespilleren Shia LaBeouf (34) er for mange mest kjent for rollen som Sam Witwicky i filmen «Transformers» fra 2007.

Nå er det eks-kjæreste og artist, FKA Twigs (32), som saksøker LaBeouf for seksuell vold, det melder flere utenlandske medier.

Twigs hevder at 34-åringen har mishandlet, torturert og gitt henne kjønnssykdommer med vilje.

I søksmålet hevder hun at LaBeouf har slengt henne i en bil og forsøkt å kvele henne. Hun hevder også at 34-åringen tok ut en pistol, mens de kjørte og fortalte at han har drept hunder tidligere for å vite hvordan det føltes å ta et liv.

Vil advare

Artisten forteller at hun ikke saksøker for pengenes skyld, men at hun vil advare andre kvinner.

LaBeouf har fortalt det amerikanske nettstedet, The New York Times, at selv om de fleste av anklagelese ikke er sanne, er han ikke i posisjon til å forsvare sin handlinger.

– Jeg skylder disse kvinnene muligheten til å lufte meningene deres i offentligheten. For en som er i rehabilitering får jeg daglig påminnelser om ting jeg har gjort og sagt i påvirket tilstand, forteller han.

Ikke første gang

LaBeouf har vært en rekke ganger i media, blant annet for flere slagsmål og skandaler. I 2016 giftet han seg med kjæresten Mia Goth, men forholdet tok angivelig slutt samme år.

LaBeouf og Goth møttes i 2012, da de spilte i filmen Nymphomaniac 2 sammen. I 2015 skapte de overskrifter da de kranglet offentlig i Tyskland. Opptrinnet ble filmet, og LaBeouf skal ha vært veldig truende:

– Jeg vil ikke røre deg. Jeg vil ikke være aggressiv. Men dette er slik dritt som får en til å bli voldelig, sa han angivelig til Goth melder nettstedet People.