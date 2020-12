Brann i leilighet – bevisstløs person hentet ut av røykdykkere

Rundt 80 personer ble evakuert etter at det brøt ut brann i et leilighetskompleks i Sarpsborg.

Klokken 18.40 fredag kveld fikk Øst 110-sentral melding om brann i en leilighet i et leilighetskompleks i bydelen Grålum i Sarpsborg.

– Det var kraftig røykutvikling i leiligheten. En livløs person er hentet ut av røykdykkere, sier vaktleder Arne Nurmi ved Øst 110-sentral til TV 2.

Brannvesenet arbeider på stedet, men har fått brannen under kontroll.

Det er ikke være fare for spredning til andre leiligheter, men operasjonsleder Gisle Sveen sier at det er enkelte andre leiligheter som har blitt utsatt for røyk.

– Det var andre beboere i leilighetskomplekset som merket at det luktet røyk, og meldte fra til nødetatene og varslet beboere. De startet også evakuering før nødetatene kom til stedet, sier Sveen til TV 2.

Politiet opplyser at rundt 80 beboere ble evakuert fra leilighetskomplekset.

– Personen som ble hentet ut av leiligheten er i live, men bevisstløs. Vedkommende er på vei til Kalnes sykehus, sier Sveen.

Saken oppdateres