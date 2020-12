Nye regler for sykehjem i Oslo

Sykehjemsetaten i Oslo har gitt oppdaterte retningslinjer for julen. Blant annet anbefales det ikke at beboere reiser hjem til pårørende i julen.

Mange har lurt på hvilke koronaregler som gjelder for beboere og pårørende på sykehjem gjennom julen, og særlig i hovedstaden hvor smittetrykket er høyt.

Fredag ettermiddag har Sykehjemsetaten i Oslo kommet med oppdaterte retningslinjer for julen.

– Setter inn ekstra ressurser

Etaten har fra før innført flere tiltak for å redusere smitterisikoen for beboere og medarbeidere.

«Det er fortsatt et høyt smittepress i Oslo. 43 medarbeidere og fem beboere fordelt på 25 sykehjem er smittet. Beboere på sykehjemmene berøres sterkt av pandemien hvis smitten kommer inn på sykehjemmene», skriver Sykehjemsetaten.

– Vi anbefaler at beboere ikke reiser hjem til pårørende i julen. Det er av hensyn til egen smitterisiko og smitterisikoen for de andre beboerne på sykehjemmet. Vi setter inn ekstra ressurser for at beboerne skal få en fin jul, selv om det er tydelige smittevernregler på sykehjemmene, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Sykehjemsetaten.

Han sier videre at det så langt det er mulig skal legges til rette for gjennomføring av julefeiring på sykehjemmene i tråd med pårørendes innmeldte ønsker og behov.

Nye regler

Sykehjemsetaten skriver at sykehjemmene skal finne smidige løsninger innenfor gjeldende smittevernregler. Den praktiske tilretteleggingen vil variere mellom sykehjemmene som følge av blant annet ulik romstørrelse, egnetheten til fellesarealene inne og tilgangen på gode områder utendørs.

Beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Dersom beboere likevel velger å dra på permisjon, må de være i karantene på rommet sitt i fire dager ved tilbakekomst, og det skal tas covid-19-test på dag tre.

Ved negativt prøvesvar opphører karantenen på dag fire. Det er en oppmykning av karantenebestemmelsene som tidligere var på 10 dager.

Nye regler for julen:

Det anbefales at beboere ikke drar hjem til pårørende i julen. Dersom beboere likevel velger å dra på permisjon, må de være i karantene på rommet sitt i fire dager ved tilbakekomst, og det skal tas covid-19 test på dag tre. Ved negativt prøvesvar opphører karantenen på dag fire.

På langtidshjemmene legges det så langt som mulig til rette for gjennomføring av julefeiring i tråd med pårørendes innmeldte ønsker og behov. Sykehjemmene skal finne smidige løsninger innenfor gjeldende smittevernregler. Den praktiske tilretteleggingen vil variere mellom sykehjemmene som følge av blant annet ulik romstørrelse, egnetheten til fellesarealene inne og tilgangen på gode områder utendørs. Det blir satt inn ekstra ressurser på renhold og sykehjemmene gis anledning ved behov til å øke bemanningen for å kunne gjennomføre julefeiringen på en forsvarlig måte.

Pasienter og beboere kan ta imot gaver, blomster og lignende. Det er da viktig å følge generelle råd for håndhygiene for å forebygge indirekte kontaktsmitte. Sykehjemsetaten opprettholder sine nåværende tiltak. Ett tiltak er endret tiltak:

Alle medarbeidere på institusjoner bruker munnbind

Bydelenes saksbehandlere, tilsynsutvalg, revisjoner og andre må finne digitale måter å kommunisere med sykehjemmene på

Trivselstiltak og arrangementer som gjennomføres med interne bidragsytere, skal organiseres slik at avdelinger/kohorter på sykehjemmet i minst mulig grad blandes

Det innføres testing av ansatte som har vært i karantene pga. påvist smitte hos husstandsmedlemmer, før de kommer tilbake på jobb

Personer bør ikke komme på besøk på helsehus og langtidshjem, hvis de innenfor de siste 10 dager har vært nærmere enn 1 meter til personer over 13 år i sosiale sammenhenger, utover de de bor sammen med. Det skal heller legges til rette for digitale besøk

Studenter i praksis oppfordres sterkt til ikke å jobbe flere steder enn på den institusjonen de er i praksis. Institusjoner som har studenter i praksis bes om å ta initiativ til at studentene kan ta flere vakter der, i stedet for å at de jobber på flere steder. Fra tidligere er det slik at ansatte som hovedregel kun skal arbeide på én institusjon

Arrangementer med eksterne bidragsytere innendørs stoppes så lenge Oslo-reglene opprettholdes

Endring: Beboere som reiser på besøk hjem/inn til nærstående (middag/overnatting) skal som hovedregel i fire dagers karantene når de kommer tilbake, og det skal tas covid-19 test på dag tre. Ved negativt prøvesvar opphører karantenen på dag fire.

Status for smitte

Det er for tiden 43 medarbeidere som er smittet med covid-19 på sykehjem og helsehus i Oslo.

De er fordelt på 25 institusjoner. 89 medarbeidere er i karantene. Det er for tiden fem beboere ved Sykehjemsetatens sykehjem som er smittet med covid-19.

Fra midten av mars måned er det gjennomført over 12.100 tester av beboere og over 15.000 tester av medarbeidere.

På Kommunal covid-19 behandlingsenhet for hjemmeboende pasienter med covid-19-smitte er det nå åtte inneliggende pasienter. 11 covid-19-syke pasienter er døde.