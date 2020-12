Slik har de klart å holde identiteten skjult i flere uker

GOD KVELD NORGE (TV 2): Lørdag er det duket for «Maskorama»-finale og det har ikke vært enkelt for deltakerne å skjule identiteten sin.

Mange er spent på hvilke kjente fjes som skjuler seg bak de siste maskene i lørdagens «Maskorama»-finale. Det er tre masker som skal falle, nemlig trollet, vikingen og elgen.

God kveld Norge har tatt en prat med noen av de tidligere deltakerne om hvordan det var å holde identiteten sin skjult.

Kan ikke hilse på noen

Susann Goksør Bjerkreim (50) var den første deltakeren som måtte forlate programmet. Hun fikk likevel rukket å kjenne på en produksjonsopplevelse, litt utenom det vanlige.

Det er nemlig kun en personlig assistent og et par av produsentene som vet hvem som skjuler seg under hver maske.

– Det var litt morsomt å holde det hemmelig, men det ble en veldig rar produksjon å være med på. Det er jo helt nytt for alle som er med. Vanligvis blir man kjent med deltakere og produksjon, forteller hun.

Ifølge Bjerkreim har det vært kjedelig å ikke kunne hilse på de hun jobbet med. Selv om man har lyst til å si hei, må man huske på at det ikke er lov.

– Fra tidligere TV-produksjoner så er man jo vant til å møte nye mennesker og få nye relasjoner, men det kunne man jo ikke her. Det var en gang jeg hadde lyst til å hilse på en produksjons assistent jeg kjenner fra før, men tok meg i det. Man får bare beskjed om å holde fred og «gjem deg bort», så det var litt rart, ler idrettsutøveren.

Bjerkreim forteller at det ligger nok mye energi i produksjonen av «Maskorama»-konseptet.

– Det var jo full mundur når du skulle bevege deg i gangene. Man blir fulgt ned i en egen garderobe og da var det bare meg, kostymeansvarlig og noen få som visste hvem jeg var. Alle fikk et rom hver, så de har lagt masse energi i dette altså.

Skiftet i bilen

Eks-håndballspilleren gjemte seg inni «Gaupa» og måtte få på seg alt av kostyme inne i en bil som skulle kjøre henne til produksjonsstedet.

– Man ble plukket opp på et hemmelig sted, for eksempel en parkeringsplass, og så var det på med visir og kappe inne i bilen, og du måtte dekke deg til overalt før du fikk gå ut.

Det var ikke lov å forlate bilen før det var klar bane. Det kunne ikke være noen i gangene når man ble geleidet av assistenten til rommet sitt og heller ikke do-besøk gikk ubevoktet.

– Hvis vi skulle på do for eksempel, så måtte assistenten forhøre seg først: «Er det greit om gaupa går på do? Nei fordi Elgen er på vei opp», ikke sant. Man kunne ikke gå fritt, sier Bjerkreim.

Moret seg

Å være tildekket fra topp til tå på scenen har også vært nytt for Mia Gundersen (59). Hun gjemte seg inni puddelen og ble den tredje som måtte la masken falle.

Å ikke kunne snakke med folk man kjenner under produksjonen synes «norske talenter»-dommeren var veldig morsomt.

– Du skjønner, jeg har jobbet med produksjonsselskapet «Fremantle» under Norske Talenter, Så jeg møtte jo mange av de samme personene. Jeg kunne se dem igjennom masken, men de kunne ikke se meg. Det var så gøy, sier hun og fortsetter:

– Jeg humret så mange ganger for meg selv, men jeg kunne ikke si et ord.

Mange ble overrasket av å se at det var Rogalendingen som var puddelen, men dommer Marion Ravn var skeptisk til opptredenen hennes.

– Jeg føler at det er noe rart med den nordnorske dialekten. Er det noe hun gjør for å villede oss? spurte hun tidligere i programmet.

PUDDELEN: Det var Mia Gundersen som gjemte seg i puddel kostymet og ble den tredje deltakeren som måtte forlate programmet. Foto: Julia Naglestad / NRK

– Aldri svettet så mye

Hun ble avslørt etter å ha fremført låten «Toxic» av Britney Spears. Jan-Thomas og Nicolay Ramm var da overbevist om at det var en nordnorsk sangerinne.

Siden hun fikk færrest favorittmarkeringer måtte hun ta av seg puddel-hodet.

– Mitt kostyme er rent plastikk, det puster ikke, så jeg tror ikke jeg har svettet så mye i mitt liv uten å gjøre noe. Du aner ikke, forteller 59-åringen.

Det har nemlig ikke vært lett for Gundersen å fremføre i det tildekkende plagget.

– 6 kg på hodet, og under den første prøven vi gjorde så holdt jeg på å svime av. Jeg hadde ikke prøvde å synge i den løsningen som var da, og når lyset kom på så, så jeg jo ingen ting heller, forteller hun.

– Men vi lagde en ny løsning som funket i de andre programmene.

– Folk liker lek!

Det nye konseptet har slått an i de norske hjem, til tross for at programmet fikk slakt av TV-anmelderne. De to siste sendingene har nådd over en million nordmenn og Gundersen tror hun vet hvorfor.

– Jeg syns det er så kjekt å leke, dette er jo lek! Det er jo grunnen for at folk liker programmet. Folk har en seriøs hverdag, det har jeg sagt før Korona kom, men folk liker lek, derfor har programmet tatt av.

På spørsmål om hvem som gjemmer seg i de resterende kostymene, deler hun noen populære teorier.

– Den som er mest mystisk er Vikingen, den har jeg ikke peiling på! Elgen er Markus Bailey, også er Trollet Ulrikke, der er jeg skråsikker. Men Vikingen er jeg mest spent på.