Pep om presset Solskjær: – Derfor vi får høy lønn

Høsten har vært en berg-og-dal-bane for Ole Gunnar Solskjær.

Først to stygge hjemmetap i Premier League i starten av sesongen. Deretter fulgte seier over PSG og RB Leipzig i Champions League, før laget hans klatret på tabellen i ligaen.

Så endte det med exit i Champions League. Dermed går Solskjær inn til lørdagens Manchester-derby med et enormt press på seg.

Under fredagens pressekonferanse fikk City-manager Pep Guardiola spørsmål om Solskjærs situasjon.

Journalisten påpekte at mange managere ofte hylles når de vinner, før det blir stilt spørsmål ved jobben deres når de taper.

– Det er derfor vi får høy lønn. For å takle disse situasjonene, svarte Guardiola med et smil.

Dette tjener de

Tidligere denne uken ble Solskjærs inntekt fra 2019 avslørt. Kristiansunderen var først vikar, før han fikk managerjobben permanent i slutten av mars det året. Han hadde en skattbar inntekt på 108 millioner kroner, ifølge de norske skattelistene.

Hva Guardiola tjener etter at han forlenget kontrakten i høst, er ikke kjent. I mars i år publiserte det velrennomerte magasinet France Football en liste, gjengitt av blant andre Transfermarkt, over verdens best betalte managere.

Der ble det anslått at Guardiola tjente rundt 289 millioner kroner inkludert bonuser og sponsoravtaler.

Gode nyheter for City

På Premier League-tabellen er det derimot Solskjær som ligger best an. Manchester United har ett poeng å gå på til byrivalen med like mange kamper spilt. Guardiola tror at United-manageren takler presset.

– Det er viktig å vite verdien av at Solskjær er der. Det er ingen tvil om det. Jeg trenger ikke å gi ham støtte, for han er sterk nok og vet hvordan jobben funker, sier Guardiola.

– Når du vinner, er du genial. Når du taper, skal du sparkes. Det skjer i Manchester United og alle andre klubber i verden. Det er realiteten, fortsetter han.

Guardiola delte også noen gledelige nyheter før derbyet. Han har nå en mer eller mindre skadefri tropp.

Bare den unge midtstopperen Eric Garcia er ute med skade. Ilkay Gündogan er tilbake i trening og kan rekke derbyet. Sergio Agüero er også tilbake, men stjernespissen er ikke klar for å starte ennå, ifølge manageren.