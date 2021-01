Benny Christensen er Brooms bilekspert. I "Spør Benny"-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Her er et av spørsmålene fra siste nettmøte:

Hei Benny! Det kommer mange flotte og spennende elbilnyheter om dagen.

Hvor smart er det å kjøpe ett at disse nye merkene tror du? Må innrømme at det er et par som frister litt. Mvh. Trond

Benny svarer:

Hei Trond!

Skjønner godt at det frister med en feiende flott og helt ny bil. Det er flere enn deg som drømmer om det – om å ha noe helt nytt som folk ikke har sett før, og knapt hørt om.

Du er litt lite konkret i spørsmålet ditt på hvilke biler / modeller du tenker på. Så svaret må også bli litt generelt. Når det er sagt, mener jeg selv at det gjelder de fleste nye merker og modeller som kommer med ny og relativt uprøvd teknologi.

Prisen man må betale for eventuelle barnesykdommer kan bli relativt høy, med frustrasjon over irriterende små og store feil som fort kan bli en pest og en plage for eieren.

Eksemplene på dette er mange – også i nyere tid. Ford lanserte en ladbar Kuga, som ikke kunne lades. Polestar 2 hadde knapt kommet på veien før den måtte kalles tilbake på grunn av feil med software. VW ID. 3 må også inn og oppgraderes. Tross store forsinkelser var ikke bilen «ferdig» da den ble sluppet på markedet. Disse tre eksemplene er bare fra de siste par månedene. Og vi kunne fortsatt – både til sola gikk ned og sto opp igjen.

Dette er absolutt ikke noe nytt. Det har vel mer eller mindre alltid vært slik. Men det finnes også massevis av eksempler på det motsatte. Biler som fungerer feilfritt fra dag én og som bare fortsetter å gjøre det.

En gammel bilmekaniker kom en gang bort til meg, da jeg som ung gutt, sto og siklet på en helt ny bilmodell. Han sa følgende – som jeg aldri har glemt: – Husk det, at en bil er aldri bedre enn når den går ut av produksjon. Det høres kanskje kjedelig og konservativt ut. Men det er nok sant, fortsatt.

Kalkulert risiko

En ting er dette med barnesykdommer. En annen ting er at biler kontinuerlig oppgraderes. Det kan være en ny tettelist her, en forandret komponent der og endrede løsninger både her og der. Ofte små ting man ikke ser eller legger merke til. Nå i moderne tider kanskje spesielt dette med software og ulike oppgraderinger.

Men som regel går det jo ganske greit og ting ordner seg om man bare er litt tålmodig. Det kan jo være greit å ta høyde for dette som en slags kalkulert risiko, når man klinker til og handler et helt nytt produkt.

Den smarte venter nok litt, til bilen har vært på markedet en stund. Da er i alle fall faren for store frustrasjoner vesentlig mindre. Men man mister også anledningen til å sole seg i glansen ved å være førstemann.

Når vi nå er i det litt forsiktige hjørnet, kan det jo også være smart å sjekke ut bilens importør om vi snakker om nye bilmerker. Er den solid? Hvor og hvem utfører eventuelle reparasjoner og service, og hvilke garantier gjelder?

Vi mennesker er heldigvis forskjellige. Noe synes det er spennende med det som er kult og nytt. Andre er litt mer forsiktige. Bilbransjen trenger begge mennesketypene. I motsatt fall hadde man solgt bare første, eller siste årsmodell.

Les også: Færre selger bilen sin privat

Stort arkiv

Du kan også lese alle svarene på Spør Benny-seksjonen

Velkommen – og lykke til!

Les også: Har du levert bilen i innbytte? Da kan du sove godt om natten

Video: Sjekk ut nye Ford Mustang Mach-e med oss her