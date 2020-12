Han kan rykke ned, hun kan ta The Double: – Snakker minst mulig om fotball

Rikke Nygard (20) kan toppe året med The Double med Vålerenga på søndag, mens Halldor Stenevik (20) kjemper i nedrykksstriden med Strømsgodset.

– Hun er ikke en dårlig vinner, hun er en god vinner - så det hjelper på det, sier Halldor Stenevik og ser bort på samboer Rikke Nygard.

For mens Strømsgodset for tredje året på rad er innblandet i nedrykkstriden og kjemper for videre Eliteserie-eksistens kunne kontrasten til samboeren knapt vært større:

Søndag var Nygard med da Vålerenga sikret klubbens første seriegull gjennom tidene, torsdag skulle hun opprinnelig spilt utslagsrunder i Champions League, før hun søndag kan toppe fotballåret-2020 med "The Double" i cupfinalen mot LSK Kvinner.

– Jeg synes vi er flink til å skille fotball og privatliv, sier Stenevik om kontrastene, før han åpner litt mer opp:

–Det er litt irriterende når hun kommer hjem fra 4-0 seier og det ikke har gått like bra med oss, sier han, før Nygard skyter inn:

– Det har vært litt rart. Da vi vant gullet på søndag, så spilte de hjemme mot Haugesund og det ble 2-2 på overtid. Jeg kom hjem med gull, og han kom hjem og hadde spilt uavgjort, men skulle vunnet. Han unnet meg gullet, men var litt skuffet selv.

– Han tok det opp etter kampen på søndag. Det er ikke noe lett, men jeg synes vi har løst det bra. Vi snakker kanskje minst mulig fotball i denne perioden. Vi gjør andre ting som får humøret opp, fortsetter den nybakte seriemesteren.

Kunstnere på Frogner

Derfor har det ferske samboerparet gått til anskaffelse av maleutstyr da koronarestriksjonene setter begresninger for fritidsaktiviteter.

– Den ene gangen jeg var med skulle vi lage et øye og det gikk ikke så bra. Vi rev det i stykker, men det henger i stuen, det ble ganske kult, ler Stenevik.

I tillegg får valpen Isco mye oppmerksomhet for 20-åringene som nylig flyttet sammen på Frogner etter å først bodd i Drammen de første månedene etter at Nygard signerte for Vålerenga i september etter fem sesonger i Arna-Bjørnar.

Ballek i Frognerparken med Isco. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Vi har alltid hatt langdistanseforhold, så da jeg flyttet hit flyttet vi sammen uten å ha vært sammen, men det har gått veldig fint, smiler Nygard.

– Det har gått veldig bra. Jeg har fått beskjed om at jeg skal rydde litt mer og det har jeg tatt tak i, ler han.

Utpekt som Spitse-erstatter

Kontrasten på banen har også vært tema hjemme i leiligheten i Oslo, men med 4-1 seieren borte mot Aalesund på onsdag tok Stenevik og Godset ett langt steg i retning mot fornyet Eliteserie-kontrakt neste sesong.

– Det var en lettelse og nå må vi bygge videre på den prestasjonen.

Hvordan er det å være innblandet i nedrykksstriden?

– Det er en opplevelse og vanvittig god læring i det også. Vi har ett bra mannskap, så vi skal holde oss.

Men før onsdagens seier mot tabelljumbo Aalesund hadde imidlertid Godset 13 strake kamper uten seier.

– Da var det deilig å komme hjem til Rikke som kan spre litt positiv energi.

Og neste sesong hviler det også et ekstra ansvar på Nygard som Vålerenga-trener Jack Majgaard Jensen har utpekt som erstatter for Sherida Spitse som forlater de kongeblå til fordel for Ajax.

– Det blir selvklart et stort hull. Hun er en stor spiller, men ikke minst en stor leder. Jeg tror Rikke Nygard skal klare å erstatte henne, men vi er nødt til å ha ledere på banen, og der er Sherida enormt stor, sier trener Jensen til TV 2.

– Hvordan blir det å erstatte henne, Rikke?

– Det blir en enormt vanskelig oppgave. Hun er en dyktig spiller og ledertype, men samtidig så har jeg mine kvaliteter jeg også. Jeg gleder meg masse til å ta rollen og håper og tror at jeg skal gjøre en god jobb.