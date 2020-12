Måtte forberede seg på presset: - Tror jeg kan håndtere det

Ole Gunnar Solskjær lever under et nærmest konstant press på Old Trafford. Flere United-kjennere mener på sin side at nordmannen kan ta det med ro.

Etter tapet mot RB Leipzig og Champions League-exit tirsdag, blir Ole Gunnar Solskjær framtid nok en gang heftig diskutert i Manchester. Hovedpersonen selv forklarer at han var forberedt på dette allerede da han takket ja til jobben for snart to år siden.

– Det er alltid press på deg når du er manager for Manchester United. Det var noe jeg måtte tenke på da jeg aksepterte rollen, om jeg hadde det som trengs for å være i denne situasjonen og om jeg kunne håndtere det. Det tror jeg at jeg kan, og det på en god måte. Jeg har et fantastisk støtteapparat rundt meg og jeg har en åpen og jevnlig dialog med klubben, forklarer nordmannen.

Blant dem som følger klubben tettest virker det også å være en felles oppfattelse av at Solskjær stadig sitter trygt i stolen på Old Trafford, og at dette prosjektet strekker seg lengre enn enkeltresultater.

- Selv om bookmakerne hevder at han er den neste favoritten til å miste jobben i Premier League, har han stadig klubbens støtte. Bak lukkede dører virker de fornøyde med framgangen, selv om det snur seg fort i fotball, sier sjefsskribent for nyhetsbyrået Press Association, Simon Peach til TV 2. Han får støtte av sin kollega og GOALs Manchester United-korrespondent, Charlotte Duncker.

– Styret og eierne kommer ikke til å ta avgjørelser basert på enkeltkamper. Han var ikke i ferd med å miste jobben før Everton-kampen tidligere i høst og han kommer ikke til å miste jobben lørdag, uansett hva resultatet blir. De har en plan og et prosjekt, og Solskjær har støtte, sier Duncker til TV 2.

Godt grep på Pep

Solskjærs Manchester United har ofte vist sin evne til å slå tilbake etter dårlige resultater, og nordmannen har også hatt et godt tak på byrival Manchester City. Forrige sesong vant United 2-1 på Etihad og 2-0 på Old Trafford.

– Managere har vanligvis ikke gode resultater mot Pep Guardiolas lag, fordi han er fantastisk manager med et fantastisk lag. Og det er ikke jeg som har gode resultater mot han, det er spillerne, laget og støtteapparatet. Vi har hatt marginene med oss, og det er små marginer i de fleste kamper, forklarer Solskjær.

Totalt har det blitt tre seire og to tap for Manchester United mot Manchester City under Solskjærs-ledelse. The Times-journalist og United-kjenner, Paul Hirst, mener uansett at City er favoritter.

– Ole har slått City før og det vil han ha i bakhodet. I slike kamper virker han alltid å løfte seg for anledningen og det tror jeg vil hjelpe han. Men ser man på kvaliteten i lagene er Manchester City favoritter i mine øyne, sier Hirst. Solskjær på sin side vil ikke gjøre dette til «Solskjær mot Guardiola».

– Jeg og Pep spiller ikke. Om jeg hadde spilt, kunne jeg sagt at jeg har taklet ham eller driblet ham. Jeg tror kampen i EM i 2000 er den eneste seieren jeg har mot ham, humrer nordmannen.

Byderby uten supportere

Solskjær og United må nok en gang klare seg uten støtten fra supporterne. Manchester er stadig kategorisert på nivå tre i den britiske regjeringens korona-system, noe som betyr at tilskuerne uteblir.

– Det er en stor kamp. Under normale omstendigheter ville pubene og gaten ha vært fylt opp med entusiastiske fans. Kampen mister mye uten supporterne. Det vil være trist å se et Old Trafford uten fans på lørdag, og spesielt i en kamp som denne, sier Hirst.

Men for Solskjær handler alt om å ta tre poeng. Klarer de det vil det i så fall være den femte strake seieren i Premier League for de røde djevlene. Det vil også bety en luke på fire poeng ned til byrivalen.

– Fokuset er alltid å vinne og forbedre seg. I Manchester United bør man alltid ha som mål å vinne trofeer. De siste tre sesongene har det vært to lag som har vært langt foran resten, men jeg har tro på at dette laget forbedrer seg og kan utfordre, sier Solskjær, som virker å ha tro på at hans mannskap kan kjempe tittelen denne sesongen.

– Jeg går inn i hver kamp med et ønske om å vinne og jeg tror vi kan vinne hver kamp. Så det får være svar på spørsmålet ditt. Om vi vinner hver kamp, vil vi ende opp med tittelen.

– Derfor er disse to spillerne i verdenstoppen

LØRDAG: Se Manchester United - Manchester City på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 18.00.