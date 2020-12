Tror norsk 18-åring kan bli NHL-draftet

For en måneds tid siden testet Philip Granath positivt på koronaviruset, men hadde kun milde forkjølelsessymptomer.

Nå er han frisk og torsdag fikk han sin SHL-debut for Gøteborgslaget Frölunda.

TRUPPEN!



Mycket har hänt i truppen på grund av sjukdomar och JVM-bortfall. Men Linus Nässén är tillbaka efter skadefrånvaro och hoppar in i förstakedjan. Jonatan Lundin Andersson är åter hos oss och norske Philip Granath gör SHL-debut!

Laget i sin helhet ser ni nedan. pic.twitter.com/cFJoX1xDOj — Frölunda Indians (@frolunda_hc) December 10, 2020

– Jeg fikk vite det noen dager før, men det var da jeg satt meg på bussen på vei til kampen at det gikk ordentlig opp for meg at jeg fikk oppleve dette, forteller Granath.

Mål om NHL-drafting

– Det var en kul og lærerik opplevelse. Det var utrolig morsomt å få være med, forteller Granath om debuten.

Granath skal spille sin andre kamp i SHL for Frölunda allerede lørdag mot Malmö.

TV 2s hockeyeekspert Bjørn Erevik er imponert over at Asker-gutten debuterte i SHL i så tidlig alder.

– At han får debuten allerede som 18-åring er kjempe stort og det er ikke så mange uker siden han fylte 18. Han er født for sent på året til at han kunne bli draftet i år, men jeg blir ikke overrasket om han går i den neste draften til NHL, sier Erevik.

For Granath var ikke gammel nok ved forrige NHL-draft. Han fylte 18 år 5.oktober og for å være med i NHL-draften må man ha fylt 18 år innen 15.september i draft-året. Dermed er ikke 18-åringen aktuell før i denne sesongens draft.

– Drømmen er å kunne leve av hockey, og det å bli draftet er et steg nærmere drømmen og et mål jeg har denne sesongen. Dersom jeg ikke blir draftet, så stopper ikke det meg, men jeg håper selvfølgelig på det, sier Granath.

– Philip er en treningsvillig og seriøs fyr. Ganske liten av vekst, men kompenserer med stor fart på skøytene og god teknikk. Han har spisskompetanse til å nå virkelig langt med ishockeyen, forteller Erevik.

– Jeg er ganske imponert

Etter 2017/2018-sesongen valgte Granath å forlate Frisk Asker for å satse alt på hockeyen ved Frölundas Hockeyakademi.

– Da jeg fikk den muligheten, så var det litt for bra til å takke nei. Hadde det vist seg å ikke være noe for meg, hadde alltid Asker vært stedet å komme tilbake til, forteller Granath som startet med ishockey i Holmen før han gikk til Frisk Asker sitt U10-lag.

Nå følger han med på gamleklubben som leder Fjordkraft-ligaen hjemme i Norge.

– Jeg er ganske imponert. Jeg skal være ærlig og si at jeg hadde ikke trodd det, men de har spilt fantastisk bra. Jeg følger med og ser nesten hver kamp. Det er utrolig morsomt å følge med.

Til vanlig spiller Asker-gutten på U20-laget til Frölunda, men serien er midlertidig stanset som følge av koronaviruset. Granath lånes derfor regelmessig ut til samarbeidsklubben Hanhals som spiller i HockeyEttan (den tredje høyeste divisjonen i Sverige).

Frölunda ligger på andreplass på tabellen i SHL med like mange poeng som Rögle på førsteplass.