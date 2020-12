Myrhol slutter om problemene fortsetter: – Orker ikke å ha så mye vondt

Håndballguttas kaptein Bjarte Myrhol kom med en gladmelding til TV 2 om at den karrieretruende skulderskaden er så bra at han håper å kunne spille VM i januar.

Bjarte Myrhol. Foto: Torbjørn Pedersen

Men det siste halvannet året har vært så tøft at han ikke tåler mer motgang.

– Det skal ikke så mange turer til på sidelinjen før jeg veiver med det hvite håndkleet, sier Myrhol til TV 2.

– Jeg tror jeg kommer til å slutte hvis skulderen ikke blir god, for jeg orker ikke å ha så mye vondt. Det gjør meg ikke til et toppers menneske, verken på hjemmebane eller håndballbanen. Jeg må få styr på skulderen, for det er ikke liv laga å ha så mye smerter som jeg har hatt, sier Myrhol.

Mangler noen prosent

Forrige sesong måtte Myrhol fjerne 25 centimeter av tarmen. Det førte også til at han mistet håndball-EM på hjemmebane. Tidligere i høst la 38-åringen seg på operasjonsbordet igjen, denne gangen for en skulderskade.

– Ser du en vei ut av det?

– Ja, det gjør jeg, men jeg trekker litt på det også. Det er helt naturlig å begynne å tvile litt, men jeg har de beste rundt meg. Det blir investert mangfoldige arbeidstimer både fra meg og fysioterapeutene. Vi gjør alt vi kan. Da er det ikke mer å gjøre, så vi får ta det som det kommer, sier han.

Den opererte senen er helet, men det er fortsatt smerter i skulderen.

Myrhol er imidlertid tilbake i håndballtrening og håper å spille kamp for Skjern neste helg.

– Det har vært et forløp som er bedre enn det som var forespeilet, så det er bare jeg som er skuffet. Leger og fysioterapeuter er superfornøyde, men jeg er ikke superfornøyd, sier Myrhol.

– Det er mye bra, masse bra. Jeg synes selv at jeg har kommet veldig godt på vei, både fysisk og med ball, men så mangler jeg noen prosenter før jeg er ordentlig forøyd, forklarer 38-åringen.

VM som treningsmotivasjon

Det store målet er VM-spill for Norge i januar.

– Jeg så med en gang jeg kom ut av operasjonssalen at det kom til å bli «tight» frem til jul. Det blir ikke mange minuttene på parketten her, men etter den siste kampen her er det tre uker til VM starter. Jeg har brukt det som mye av motivasjonsbiten til alle de kjedelige treningstimene, og det har fungert veldig bra, for det er ordentlig morsomt å spille med landslaget, sier Myrhol.

Tidligere i høst ble Myrhol tatt med på samling uten å være tilgjengelig for spill.

– Den uka jeg fikk truffet gutta på samling var så god stemning. Det er det her også, men det er noe spesielt med å få på seg landslagstøyet. Jeg har ordentlig lyst til å være med i januar, sier han.

Myrhol ønsker ikke å være TV-seer under et nytt mesterskap, slik han var under EM i Norge og Sverige tidligere i år.

– Mesterskapet var helt jævlig å sitte hjemme og se på. Det var godt jeg hadde Kent Robin (Tønnesen) å skrive med under kampene. Der var vi søppelkasser for hverandre, sier han.