Hjertet stoppet: – Livet er skjørt

Ståle Solbakken (52), som tar over for det norske landslaget etter Lars Lagerbäck, forteller om hendelsen for snart 20 år siden, da hjertet hans stoppet.

– Du har en hendelse i livet ditt som veldig få har vært igjennom, og har hatt så flaks kan du si, at du sitter her og har muligheten til å leve et deilig liv, sier Solbakken i «Senkveld»-studio med Helene og Stian.

Minner om at livet er skjørt

I mars 2001 spilte han proff i Danmark og fikk plutselig hjertestans under trening. Han var klinisk død i hele syv minutter, før ambulansen kom og etter to elektrosjokk begynte hjertet hans å slå igjen.

Senere har han uttalt seg om at det er viktig å sette pris på de små tingene i livet og at fotballresultater ikke var så viktig lenger.

– De tingene forsvinner fortere enn man skulle ønske. Samtidig så har man vært gjennom en hendelse såpass tidlig i livet at man har fått et minne om at det kan være veldig skjørt, det livet vi lever, sier Solbakken.

Den tanken blir en viktig påminner for Solbakken, når det ser dårlig ut i fotballen. Det har gjort seg særlig gjeldende etter at koronapandemien rammet Norge.

– Det ser vi jo i dag og med hele den situasjonen hele samfunnet er i, så det kan jeg minne meg på, når det er som aller, aller svartest i fotballen, forklarer han.

Han forteller han tror ikke kona hans vil si at han har lykkes så godt med å se på det positive, men påpeker at han har den dramatiske hendelsen til å minne han på det.

Er ikke en hjertespesialist

Solbakken forklarer at det er vanskelig å glemme det som skjedde for snart 20 år siden.

– Jeg har egentlig prøvd å kvitte meg med den i det store og hele, men det ligger jo alltid der, forklarer han.

Han forteller at han blir kontaktet av mennesker som har opplevd det samme og ønsker råd og hjelp. Forespørslene kommer både på SMS, mail og telefon, fra folk som har spørsmål om hjertesvikten og Solbakkens opplevelse. Flere av dem er selv blitt syke.



– Der er det litt sjakk-matt, for jeg vil jo hjelpe, men jeg er langt fra en hjertespesialist.

Ny landslagssjef

I høst måtte Solbakken uventet forlate sjefsjobben i den danske storklubben FC København. Der hadde han en managerrolle som han kombinerte med å være trener og sportsdirektør.

FCKs styreleder Bo Rygaard sa under et pressemøte 10. oktober at årsaken til sparkingen av Solbakken, var fraværet av tilfredsstillende resultater i 2020.

Nå tar han over for Lars Lägerbeck, som trener for norske landslaget.

– Jeg er stolt og beæret over å ha blitt tilbudt jobben som ny landslagssjef. For meg er dette et godt tidspunkt å ta over. Lars Lagerbäck og Per Joar Hansen har gjort en solid jobb og utviklet et fundament det blir spennende å jobbe videre med, sa Solbakken i en pressemelding.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo fredag kl. 22.15