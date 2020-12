65 meter lang steinlaks må rives – lokalmiljøet sørger

Dagene til den 30 år gamle «Laksen» i Førde er etter all sannsynlighet talte. Nå må den vike for nytt veiprosjekt.

– Jeg er skuffet! sier den lokale ildsjelen Hans Jakob Reite.

I lang tid har han kjempet med nebb og klør for å sikre videre liv for kunstverket «Laksen» i Førde, men torsdag kveld ble det klart at den etter all sannsynlighet må bøte med livet.

– Dette kunstverket er den største skulpturen i Norge, og er faktisk større enn sfinksen i egyptens land! Nå skal den rives, og folk synes det er forferdelig, sier Reite.

3000 dugnadstimer

Det var i november 1991 at vestlandsstaden Førde fikk et flunkende nytt kunstverk.

Gjennom to år la 650 «førdianere» ned over 3000 dugnadstimer og 20 000 steinblokker for å bygge en 65 meter lang laks.

Siden den gang har kunstverket blitt et kjent og kjært landemerke i byen, men nå kan fisken sine dager være talte.

Saken fortsetter under bildet

FISK: Slik ser den ut i dagslys. Siden 1991 har laksen vært et kjent kunstverk for førdianerne og turister. Foto: Alf Vidar Snæland / TV 2

– To alternativ som kræsjer

Torsdag kveld vedtok nemlig kommunestyret i Sunnfjord et rådgivende trasèvalg, i forbindelse med et nytt veiprosjekt i Førde sentrum.

Dette får noen følger for infrastrukturen i byen - en kunstgressbane som opprinnelig var i fare blir spart, mens laksen nå ligger i veien for den nye veibanen og broen over elva Jølstra.

– Hvorfor valgte dere dette alternativet?

– Vi vil gjerne beholde kunsten, men vi kom i en situasjon der vi fikk to alternativ som kræsjer, og vi måtte velge mellom kunsten eller idrettsanlegget, sier gruppeleder Helge Robert Midtbø i Sunnfjord Ap.

SKVIS: Gruppeleder Helge Robert Midtbø i Sunnfjord Ap sier de måtte velge mellom to vanskelige alternativ. Foto: Alf Vidar Snæland / TV 2

Han sier partiet har programfestet at de ikke vil bygge ned førdehuset og idrettsanlegget, og at de derfor måtte stemme for å sikre dette.

Midtbø understreker at vedtaket fra kommunestyret først og fremst er et råd til vegvesenet, som nå skal vurdere hvordan veianlegget blir.

– Blir bare tullete

Gruppeleder Gunn Merete Paulsen i Sunnfjord Venstre er likevel tydelig på at torsdagens vedtak etter all sannsynlighet vil være slutten for laksen.

– Jeg tror at når en velger mellom to alternativ, så må en tørre å si at en gjør et valg som får konsekvenser. Jeg vet de har foreslått en slags kulvert av veien over laksen, men det blir bare tullete, sier Paulsen og legger til:

– Dette er et landskapskunstverk, og med å legge en vei over så ødelegger man det. Kommunestyret har fattet et vedtak som egentlig sier at vi ofrer laksen for å bevare ei fotballbane, sier hun.

Saken fortsetter under bildet

ENGASJEMENT: Ildsjel Hans Jakob Reite taler til 160 fremmøtte, da folk gikk i fakkeltog til fisken onsdag kveld. Foto: Alf Vidar Snæland / TV 2

Rammet inn laksen med fakler

Onsdag kveld - dagen før det avgjørende kommunestyret - gikk Reite og 160 andre fremmøtte i fakkeltog til kunstverket nede ved elva Jølstra for å vise sin støtte.

– Vi rammet inn laksen med fakler, og det var viktig for å vise ut på hele internettet at førdefolket bryr seg om laksen sin! sier han engasjert.

Til tross for kommunestyrevedtaket, nekter ildsjelen å gi opp.

– Jeg skal lage seminar, jeg skal få den danske kunstneren opp til Førde, og jeg skal ta initiativ til å skrape laksen fri for mose og pusse den blank, stein for stein. Det blir mitt vår-arbeid!

I en spørreundersøkelse i lokalavisen Firda, har 69 prosent svart at de vil beholde laksen.

– Dette er omtrent som i fotball. Man må kjempe til fløyta går, avslutter Reite.