United med vill snuoperasjon. Denis og Chesney ble vitner til hjerteinfarkt på tribunen

Sånn er det for far og sønn Denis og Chesney Davis. De har nemlig et hjerte i rødt og en fortid i lyseblått.

En halvtimes kjøretur øst fra Manchester finner vi den lille landsbyen Mottram. Det er her vi møter Denis og Chesney. Far og sønn, som begge er Manchester United-supportere på sin hals.

– Jeg er en massiv Manchester United-supporter og jeg er oppkalt etter legenden Denis Law. Jeg har hatt fast plass på Old Trafford siden 1974. Jeg reiser så mye jeg kan, både hjemme og borte, sier Denis til TV 2.

– Jeg kan ikke vente med å komme tilbake på kamp. Det har gått for lang tid nå. Vi er begge sesongkortholdere, så dette er som å leve i et tørke, fortsetter Chesney.

Som for de fleste andre i og rundt Manchester, er det også for Denis og Chesney noe helt spesielt med Manchester-derby.

Hjerteinfarkt blant publikum

Det handler om retten til å skryte på jobb. Det handler om å vinne slaget mot de man hater å se vinne. Det handler om å være best i byen. Viktigheten av kampen kan best beskrives gjennom en opplevelse Denis og Chesney hadde på Etihad Stadium en aprildag i 2018.

Manchester United lå under 0-2 til pause mot et Manchester City som suste mot Premier League-tittelen. I andre omgang snudde alt.

– Jeg husker vi lå under 0-2. Vi sto bak målet der United scoret tre og kom tilbake. En fyr ved siden av oss fikk faktisk et hjerteinfarkt da vi jublet. Helsearbeiderne startet hjerte- og lungeredning, og da han kom til hektene, nektet han å gå. Han skulle se ferdig kampen. Det kalles dedikasjon, ler Denis.

– Ha-ha, det hadde jeg faktisk glemt, men jeg husker det når du sier det. Det var helt sykt, minnes sønnen.

Lyseblå fortid

Både Denis og Chesney jobber i dag innen musikkbransjen, men de har begge en fortid innen fotball. Far som trener, sønnen som spiller. Felles for dem er at de har representert sin verste fiende.

– Uheldigvis spilte jeg for Manchester City fram til jeg var fjorten år, selv om jeg er rød. Jeg har også spilt for Macclesfield Town og Burnley. For fire år siden røk jeg akillessen, og det var slutten for meg. Nå lever jeg med og av musikken, forklarer Chesney.

Han fikk æren av å lage sangen «Derby day» i 2014.

– Jeg var i et boyband for noen år siden. da jeg hadde langt, blondt hår. Vi skrev en sang på oppdrag fra Manchester United, som ble den offisielle sangen for Manchester-derbyet for seks år siden. Chris Smalling ble utvist i den neste kampen mot City og siden har vi ikke snakket om den sangen. Den er litt smakløs for enkelte, forteller han og ler.

Men han er ikke den eneste i familien med en fortid i lyseblått. Pappa Denis har bak seg en lang karriere som ungdomstrener, blant annet for Manchester City.

– Da jeg startet, var de i 2. divisjon. Så det var ikke et problem. Jeg kommer fra Stockport, og der er alle City-fans. Så jeg er vel den eneste røde som kommer derfra. Det plaget meg aldri. Jeg nøt det, selv om alle kunne se at jeg var rød på «derby day», gliser Denis.

Det var heller ikke vanskelig å se at minstemann var rød de gangene de to Manchester-lagene barket sammen. Han prøvde ikke akkurat å legge skjul på det heller.

– Alle akademispillerne brukte å få gratisbilletter til kampene, så vi dro til Etihad for å se derbyet. Jeg hadde på meg fullt treningsutstyr fra City, og så scoret Manchester United. City-fansen var helt stumme, men jeg hoppet opp og ned, dro ned glidelåsen på treningsjakken og viste fram United-drakten under. Alle elsket det, ler Chesney, før far legger til:

– Du skal være glad du kom deg ut i live.

Tror på Solskjær, men...

Vanligvis drar de to på hver eneste kamp på Old Trafford. Denis har hatt fast plass på «drømmenes teater» siden 1974, mens Chesney fulgte på i 2008. Sistnevnte synes Ole Gunnar Solskjær får ufortjent mye kritikk.

– Manchester United-fans er så trangsynte. Kanskje er det en generasjons-ting. Mine venner jubler over at vi er tilbake hver gang vi vinner, men hver gang vi taper ønsker de Ole ut. Vi virker nesten å være bipolare. Vi er en bortskjemt generasjon som var født inn i suksess. Dette er en realitetssjekk, mener han.

Denis skjønner derimot at nordmannen er under hardt press, men påpeker samtidig at han ikke ønsker en annen manager.

– Det har vært noen rare år, men jeg liker det han gjør. Jeg hadde foretrukket Pep Guardiola eller Jürgen Klopp, men når de ikke er tilgjengelige, vil jeg ikke ha noen andre enn Ole. Jeg ser ikke noe poeng i for eksempel Pochettino, sier Denis, før han legger til:

– Men det skal være press på han nå, og det blir verre om de taper på lørdag. Samtidig tok det tid med Sir Alex Ferguson også. Han var veldig nær å få sparken i sin tredje sesongen, minnes Denis.

– Hva blir resultatet på lørdag?

– 2-0, svarer Chesney kontant, og får støtte av sin far.

– Jeg tror også vi vinner. Jeg sier 3-1, avslutter Denis med et smil.

LØRDAG: Se Manchester United - Manchester City på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 18.00.