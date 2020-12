Johannes (23) tok til tårene etter sin første verdenscupseier

Johannes Dale skjøt feilfritt under sprinten i den østerrikske landsbyen. Han gikk i tillegg raskt i sporet, spesielt på sisterunden.

– Det er veldig emosjonelt å klare det. Det er veldig mye følelser. Jeg tenker på ..., sier Dale i et intervju vist på NRK mens han kjemper mot tårene.

– Det er mye jobb som ligger bak. Og alle de hjemme som har hjulpet meg opp. Mamma, pappa, besteforeldre og kjæresten min. Det er mange som er bak den seieren her. Endelig!

I likhet med de andre norske løperne startet 23-åringen med et sent startnummer.

Johannes Thingnes Bø og Tarjei Bø var de eneste som så ut til å kunne true Dale fra et senere startnummer.

Thingnes Bø skjøt full hus på liggende, men hadde én bom på stående. Da var han sjanseløs på Dales tid.

Storebror Bø gikk sist ut av alle i løypen. Han skjøt fullt hus på liggende, men bommet to ganger på stående.

Da var det ingen som kunne slå Dales tid. Og hadde Bø-brødrene skutt feilfritt, hadde de trolig måttet kjempe hardt om de skulle slått lagkameraten.

23-åringen, som aldri engang hadde vært på pallen i et verdenscuprenn, var tydelig rørt av den sensasjonelle seieren. Så kom Thingnes Bø bort og gratulerte ham, før han brølte «Jaaaa!» til kamera.

– Dette har jeg drømt om så lenge. Jeg sitter og dagdrømmer hele tiden, i sengen, i sofaen, hvor som helst, om at jeg har lyst til å vinne et løp. Endelig klarer jeg det. Det er helt vanvittig stort. Og en dag jeg kommer til å huske for resten av livet, sier en rørt Dale.

Se video med tillatelse fra NRK i vinduet øverst.

Dale vant med 17 sekunder til franske Quentin Fillon Maillet, som også skjøt feilfritt. Florent Claude, også han fransk, havnet på tredjeplass.

Nest beste nordmann ble Thingnes Bø på fjerdeplass, 41 sekunder bak.

Dales seier er en ny, stor opptur for det norske skiskytterlaget. Tidligere denne sesongen tok også Sturla Holm Lægreid sin første verdenscupseier. I tillegg har Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø vunnet renn.