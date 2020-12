Ny helsetopp går av i Bergen

Det opplyser Bergen kommune i en pressemelding.

«Den siste tiden har Øygard vært konstituert i stillingen som kommuneoverlege og hun har også fungert som smittevernlege. Øygard har takket ja til et tilbud om en stilling i Samfunnsikkerhetens hus under Byrådsleders avdeling hvor hun vil få bruke sin kompetanse som spesialist i samfunnsmedisin og allmennmedisin i kommunens beredskapsarbeid», skriver kommunen.

– Jeg er glad for at en krevende situasjon har fått en god løsning. Jeg er takknemlig for all støtte og positive tilbakemeldinger jeg har fått fra kolleger og tillitsvalgte i kommunen de siste dagene, sier Øygard.

– Jeg skal fortsatt bidra med min kompetanse i Bergen kommune, nå på Samfunnssikkerhetens hus og Byrådsleders avdeling. Jeg ser frem til å ta fatt på dette arbeidet i det nye året, sier Øygard videre.

Takker for innsatsen

Byråd for eldre, helse og frivillighet, Beate Husa, sier det er krevende for en etat når det blir så mye oppmerksomhet rundt ledelsen.

– Jeg vil berømme Brita Øygard for at hun velger å fratre for å gi etaten nødvendig arbeidsro i den krevende pandemihåndteringen. Jeg vil takke for den store innsatsen hun har lagt ned, sier Husa.

Kommunaldirektør Robert Rastad sier de «ser frem til å bruke Øygards kvaliteter og kompetanse i kommunens viktige beredskapsarbeid».

– Hun er en dyktig og dedikert fagperson som jeg har hatt gleden av å samarbeide med over flere år, sier Rastad.

Ser frem til høring

Øygard takker alle som har bidratt til å bekjempe smitten.

– Jeg har sett hva det krever, og hvordan mange medarbeidere i kommunen gjør en stor innsats for befolkningen. Jeg vil ikke glemme dere, og skal fortsatt bidra med mitt i den nye jobben, sier Øygard.

Hun ser frem til en eventuell høring.

– Hvis bystyret bestemmer at det skal bli en høring, ser jeg frem til den. En høring er en god anledning til å få sett etaten med andres blikk. Full åpenhet om hvordan vi ivaretar noen av samfunnets mest kritiske funksjoner er bare bra, sier Øygard.

Anne-Lise Hornæs fungerer i stillingen som etatsdirektør i Etat for helsetjenester i en tre måneders periode. Stillingen som etatsdirektør vil bli lyst ut.