Advarer mot munnbind-plager: – Tre av ti opplever dette

For mange har bruk av munnbind og ansiktsmasker blitt en helt vanlig del av hverdagen under pandemien.

Det er en kjent sak at bruken kan føre meg seg små nupper og kviseutbrudd i området rundt munnen. Med økende bruk av munnbind har forekomsten av munnbind-akne, også kjent som maskne, økt.

Mindre kjent er imidlertid at bruken av munnbind kan gi øyeplager.

Om øynene oppleves tørre, irriterte, såre eller renner, kan det faktisk skyldes ansiktsmasken.

– Vi merker en økning i antall henvendelser knyttet til øyeplager siden det ble påbudt med munnbind i høst, sier Katharina Pracon, som er allmennlege ved Volvat.

Klar sammenheng

Pracon forteller at hun ikke har forsket på sammenhengen mellom munnbind og øyeplager, men uttaler seg av erfaring.

– Årsaken til at flere opplever plager nå er nok at luften som kommer ut av nesen og munnen blir presset oppover mot øynene av munnbindet. Dermed blir øynene utsatt for en slags konstant vind som tørker ut øynene. Det kan føre til at tårefilmen som beskytter øynene mot bakterier blir borte og at det oppstår infeksjon, forklarer Pracon.

I tillegg ender man opp med å gni seg oftere i øynene hvis de føles tørre.

Hun anslår av to eller tre av ti opplever øyeplager knyttet til munnbind.

– Det er spesielt personer som allerede opplever å være utsatt for såre eller sensitive øyne, som opplever hyppigere plager nå. Noen får det i en mild variant, mens andre kan oppleve kraftige plager, sier legen.

PLAGER: En kraftigere infeksjon kan være smertefullt. Foto: Privat

Symptomene

Ved mildere plager så merker man at øyet blir tørt og at det klør, ifølge Pracon.

Hvis bakterier først har festet seg på øyet kan det også utvikle seg til å bli øyekatarr eller blefaritt.

– Når man får øyekatarr våkner man typisk opp med en «sandkornsfølelse» i øyet. Øyet er gjerne sammenklistret av puss, som også kan legge seg foran øyet gjennom dagen slik at synet blir tåkete. I tillegg blir øyet rødt og hovent, sier legen.

Blefaritt er en øyelokksbetennelse, kjent som «sti» på folkemunne.

– Da oppstår det en betennelse i hårroten på en av øyevippene som gir en øm kul. Den vil vokse seg større og ha en hvit prikk i midten. Øyelokket blir rødt og hovent og det kan være smertefullt, sier hun.

Hvis man får sti på øyet, anbefaler hun å holde en varm klut over øyet i femten minutter to ganger daglig.

– Hvis plagene ikke går over av seg selv bør man oppsøke lege. Hvis betennelsen er kraftig kan det være nødvendig å få antibiotika-dråper, sier Pracon.

PLAGSOMT: Den hyppige munnbindbruken kan få konsekvenser for både hud og øyne. Foto: TV 2

Hver femte nordmann

Ifølge øyelege Sten Ræder ved Øyehelseklinikken og Tørreøyneklinikken sliter hver femte nordmann med tørre øyne.

Det skyldes gjerne lange dager med dårlig inneklima og langvarig titting på TV- og -dataskjermer. Han mener også at munnbind kan bidra til at flere opplever plagene.

– Selv om jeg ikke har tall på det, er det rapportert en mulig sammenheng mellom bruken av munnbind og tørre øyne. Ettersom luftstrømmen fra nese og munn kan gå oppover, vil det kunne bidra til en uttørking av øynene. Det er litt det samme som med aircondition i en bil, sier han.

I tillegg forteller han at munnbindet kan påvirke nedre øyelokk slik at man ikke får blunket normalt.

Ifølge øyelegen er symptomene på tørre øyne som regel er sårhet, brenning, svie, rødhet og at man får rennende øye.

– I de mer ekstreme tilfellene kan tørre øyne utvikle seg til å bli en betennelse. Da kan det oppstå sår på overflaten som må behandles med medisinske øyedråper, sier Ræder.

Tips til å motvirke tørre øyne

Heldigvis finnes det råd for å motvirke at man får tørre øyne eller en kraftigere betennelse på grunn av munnbindet.

– Et råd er å bruke en skånsom teip eller et hudplaster til å teipe igjen overgangen mellom hud og øvre del av munnbindet. Det kan også hjelpe å bruke kunstig tårevæske for å fukte øyet, sier Ræder.

Pracon understreker i tillegg viktigheten av god håndhygiene som god forebygging.

– Ikke ta deg i øynene med urene hender. Ta pauser fra munnbindet, så øynene får hvile. I tillegg så er det ikke spesielt gunstig for øynene våre å sitte foran skjermen hele dagen på hjemmekontor. Også her kan det hjelpe å ta pauser, sier hun.