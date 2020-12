Vil fjerne hele formueskatten

Debatten om formueskatten tok av da Bø kommune i Vesterålen vedtok å senke den fra 0.85 prosent til 0.35. Planen er å gjøre kommunen attraktiv for rike gründere og å tiltrekke seg nye innbyggere.

Fremskrittspartiets lokalpolitikere har nå i flere kommunestyrer foreslått at de skal kopiere Bø. Dette har de gjort i Tvedestrand, Meråker, Sveio og Vaksdal. Men Frp gjør ikke dette for å hjelpe kommunene, men som en strategi for å få fjernet hele skatten. Det innrømmer stortingsrepresentant og kommunalpolitisk talsmann, Helge André Njåstad.

– Ja, vårt overordna mål er å få fjernet denne urettferdige skatten som først og fremst rammer norske eiere. Vår strategi nå er at flere kommuner kopierer Bø-modellen, sier Njåstad.

Hvis mange kommuner gjør som Bø vil effekten av å redusere formueskatten bli mindre. Senker man formueskatten mister kommunene ikke bare inntekter fra lavere skattesats, men de mister også inntekter fra det utjevningssystemet som fungerer i Norge. Denne inntektsutjevningen overfører penger fra rike kommuner til de mer skattesvake kommunene, som Bø i Vesterålen. Så disse overføringene mister Bø, selv om regjeringen har innvilget dem en delvis overgangsordning i to år.

Det betyr at regjeringen, eller skattebetalerne, betaler for deler av formueskatt-forsøket i Bø de neste to årene. Kommunaldepartementet har sagt at Bø slipper å betale for tapet de andre kommunene som mister innbyggere lider som resultat av at formuende flytter til Bø. Dette tapet slipper de å betale fram til 2023 da spørsmålet skal tas opp til ny vurdering.

Det betyr at Bø kommune får dekket halvparten, ca 5 millioner kroner, av tapte inntekter, noe opposisjonen reagerer sterkt på.

– Dette er rett og slett kameraderi og en Høyre-regjering som redder sin ordfører, tilrettelegger og tilpasser regelverket for at Bø kommune skal komme godt ut av det, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til Dagens Næringsliv.

Det er f.eks. ikke rimelig at kommuner med maksimale skattesatser kompenserer tapet til kommuner som velger å sette ned satsene, som det står i Kommuneproposisjonen for 2021.

Hundrevis av nye innbyggere

KS, kommunesektorens organisasjon, har gjort flere beregninger, og i en tenkt skattesvak kommune med 10 000 innbyggere viser de at tapet i skatteinntekter vil være på 13 mill kroner i året, selv når man beregner noen få nye innflyttere.

For at kommunene ikke skal gå med tap må de derfor tiltrekke seg hundrevis av nye innbyggere, sier direktør Helge Eide i KS.

– Våre beregninger viser at kommuner som senker formueskatten må regne med betydelig økning av innbyggertallet hvis dette skal ha en positiv effekt. Vi snakker om flere hundre nye innbyggere her, sier Eide.

– Så vårt råd til kommunene er at de regner nøye på konsekvensene både på kort og lang sikt før de gjør slike vedtak. Men de bestemmer selv hva de vil gjøre, sier han.

Njåstad i Fremskrittspartiet mener formueskatten bare bringer småpenger inn i kommunekassene.

– Kommuneøkonomien er ikke avhengig av formueskatten. Det er fullt mulig å finansiere kommunene uten formueskatt, noe vi viser i våre budsjetter. Formueskatten er ikke laget for å skaffe penger i kassa,men for å fortelle en historie om at de rike bidrar, sier Njåstad til TV 2.