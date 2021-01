Derfor sluttet Kahoot-gründeren Johan (40) på skolen i Norge

De drastiske samfunnsendringene under pandemien har ført til at «alle» må jobbe hjemmefra eller få digital hjemmeundervisning.

En av Norges største teknologisuksesser har på grunn av koronaen hatt en rakettvekst på børsen.

I 2019 ble Kahoot notert på Oslo Børs. Foto: Thomas Brun / NTB

Mangedoblet verdi

Fra mars i fjor har quizspillet og læringsplattformen Kahoot mangedoblet verdien på Oslo børs, og brukes av over seks millioner lærere i over 150 land.

Fra 13. mars til midten av desember økte verdien på selskapet med rundt 500 prosent, til en markedsverdi på 35,5 milliarder kroner.

For en av gründerne startet det hele med at han var frustrert og skolelei.

Johan Brand (40) var 16 år da han fikk vite at han var dyslektiker.

– Det er viktig å få relevant innhold inn i klasserommene, sier Johan Brand. Foto: Erik Edland / TV 2

Han hadde begynt på BI, fordi foreldrene ville det.

Men den unge mannen fra Bygdøy på Oslos beste vestkant brukte mindre og mindre tid på studiene, og hoppet av.

– Jeg måtte bare slutte. Jeg satt som en av 250 studenter i en forelesningssal. Uavhengig av om det var dødsinteressant eller uinteressant, så satt du i en forelesningssal og fikk aldri tilgang på læreren. Du bare satt der og ble snakket til. Det var et utrolig lite lærende klima for sånne som meg, som ønsket sosial læring, sier Brand til TV 2.

Vil stoppe frafall

Gründeren, som var med på å utvikle spillet som brukes av over 1,4 milliarder mennesker hvert eneste år, er i skattelistene registrert med en formue på over 16,3 millioner kroner. Men han virker mest opptatt av de andre verdiene som skapes. Samfunnet blir rikere av at barn og unge går på skolen og ikke faller fra, mener han.

– Det er en god samfunnsinvestering å stoppe frafall og skape engasjement, sier Brand.

– Jeg flyttet fra Norge fordi jeg ikke passet inn i Oslo vest-tankegangen, sier Johan Brand. Foto: Erik Edland / TV 2

Han valgte å flytte til Storbritannia da han sluttet på BI, og ble kunststudent i Skottland.

– I alle utdannelser skal du bli en ting, som for eksempel advokat. Mens kunstutdannelsen handler om å stille spørsmål til verden. Det handler egentlig om å utvikle deg selv, sier han.

I London lærte han ved å jobbe med store selskaper hvordan man skal jobbe med omstilling. Mercedes ville finne ut hvordan de skulle være relevante i fremtiden når folk slutter å kjøpe biler.

Solgte det han eide

Etter hvert møtte han likesinnede, og spillteori og bedriftslæring ble kombinert med forskning fra NTNU og medgründer Morten Versvik sin teknologiplattform. Han hadde så stor tro på prosjektet at han solgte det han hadde av eiendeler og satte alt på Kahoot.

– Jeg stilte meg spørsmålet: Hva er det jeg ikke kan leve uten? Det var sykkelen min og den gamle seilbåten. Jeg prøvde å kvitte meg med alt som ikke var viktig for livet mitt. Det ga oss et par måneder lønn, sier Brand.

I 2018 spilte hertuginne Kate og prins William av Storbritannia Kahoot med kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon under et offisielt besøk i Norge. Foto: Terje Bendiksby / NTB

En slektning av den britiske medgründeren Jamie Brooker spilte en viktig rolle da teamet brukte skolen som et laboratorium, forteller Johan Brand:

– Vi lagde prototyper, og skjønte at vi var på vei mot noe.

– Men at det skulle bli et pedagogisk verktøy som skulle «ta av», visste vi ikke før det euforiske øyeblikket da en av elevene til kusinen til Jamie, som er musikklærer, plutselig sto på pulten.

Gikk opp på pulten

Denne eleven hadde frem til da vært en av de aller vanskeligste i klassen, fortsetter han.

– Hun tok seg selv i å ikke ta ham ned. Hun tok seg selv i at alle rundt ble så gira av at han er så gira.

En britisk familie spiller Kahoot under pandemien. Foto: Phil Noble / Reuters / NTB

– Han som aldri var med, hadde gått opp på pulten for å se bedre og for å være med. Hun stoppet ham ikke, fordi hun skjønte at dette var læring.

– Det var da vi skjønte at vi hadde truffet. Vi fikk eleven og læreren i samspill. Det er forresten derfor det heter Kahoot – «å gjøre det sammen på en rampete måte», sier Johan Brand til TV 2.

Han ville skape endringer der folk lærer å lære. I 2020 sa tilbakemeldingene fra skoler i hele verden det samme: Lek gir bedre læring. Under koronakrisen har quizspillet blitt et viktig redskap for å skape engasjement i hjemmeundervisningen.

– Før ville rektorer ha åpnet døren og spurt «hva er det som skjer her!». Nå blir autister sett i klasserommet, fordi de får vist at de kan noe, sier Brand.

Johan Brand foran en modell av Chistian Radich. Foto: Erik Edland / TV 2

Større takhøyde i 2021

Et viktig element i Kahoot er at det også er et opplæringsverktøy for bedriftene, fremhever han.

– Strategien vi baserte alt på, er at det som virker i klasserommet også virker i styrerommet. Som ledende læringsplattform globalt brukes Kahoot nå hos 97 prosent av de største selskapene i verden, sier Brand.

Gründeren understreker at målet med Kahoot aldri har vært å gjennomføre radikale endringer i skolesystemet, og fjerne lærere og klasserom.

Skolen må lære å utnytte ressursene på en ny måte, og elevene må få lov til å være sosiale vesener, mener han.

– Det er det 2021 vil handle om: Ikke å rive ned det bestående, men tørre å endre på miksen. I 2020 ble gamle forretningsplaner og budsjetter kastet ut av vinduet, fordi verden ser annerledes ut. Jeg tror at det i 2021 vil bli større takhøyde for endring. Se på lærerne: På noen dager måtte de endre hvordan de underviser, og det har jo stort sett gått bra, sier Brand.

Pandemien skaper store endringer, med konkurser og permitteringer. Omveltningene tvinger mennesker i alle lag til å gå inn i seg selv, mener han.

Omstilling

– Pandemien får folk til å stille seg spørsmål om det de driver med, egentlig er det de vil gjøre. Det er ingenting som er en sikker jobb, selv om du jobber i et stort selskap. Det sikreste du kan gjøre, er å ta ansvar. Kvitte deg med gjeld og klare å stå i en omstilling. Og det beste du kan gjøre, er å være villig til å omstille deg, fortsetter Brand.

Johan Brand og investeringspartner Sindre Østgård. Foto: Erik Edland / TV 2

Kahoot-gründeren tror Norge er blant landene som har gode forutsetninger til å tilpasse seg endringene.

– Jeg tror at mange kommer til å se at skal de oppnå tryggheten de ønsker seg, må de være villige til å skape endring. 2021 kommer til å bli en katalysator for at folk er villige til å ta tak i endringen, og ikke være redd for den, sier Johan Brand.

I 2020 tok nordmenn i bruk teknologi i hverdagen, i et omfang vi ikke har sett før, påpeker han.

– Jeg tror at Norge vil komme økonomisk styrket ut av det, fordi det blir «push» på nye arbeidsplasser som er bærekraftige for fremtiden. Mange mennesker blir kanskje mer villige til å ta tak i omstillingene og lære seg nye kunnskaper, sier gründeren.

– Min reise inn i Kahoot var min frustrasjon rundt utdanning som ikke fungerer, sier Johan Brand. Foto: Erik Edland / TV 2

Ser mot havet

Nå bruker han erfaringene og inntektene fra Kahoot til å investere i nye selskaper som satser på havbasert næring og teknologi.

I 2021 starter FNs internasjonale havforskningstiår. Statsminister Erna Solberg har allerede tatt grep for at havnasjonen Norge skal bli en ledende kraft i globale havspørsmål, sier Brand.

– 71 prosent av kloden er hav, som gjennomsnittlig er fire kilometer dypt. Vi satser nå på havet, og bruker erfaringene fra Kahoot for å gjøre omstilling på samme måten, sier Brand.

Sindre Østgård, sjef for Norden-satsingen, sier at investeringsselskapet de driver blant annet satser på nye selskaper som elektrifiserer båter og utvikler «Google Maps» for havnavigasjon.

Sindre Østgård vil bringe Tesla-revolusjonen inn i maritim transportsektor. Foto: Erik Edland / TV 2

– Havet er den dimensjonen vi kan minst om, og som har størst verdipotensial fra et norsk strategisk ressursperspektiv. Det handler om elektrifisering og grønn transport av mennesker og varer, men også bærekraftig produksjon av energi og mat og høsting av råvarer i havet, sier Østgård til TV 2.

Det grønne skiftet

75 prosent av alle verdens hovedsteder ligger ved havet. Oslofjorden blir knutepunktet for en ny satsing med målsetting om vekst langs kysten av Norge. I januar annonseres planene for det nye havsenteret, røper Østgård og Brand.

– Oslofjorden er unik, fordi den er dyp, lang og mange mennesker bor langs den. Men Norge kommer ikke til å vinne hvis alt sentreres rundt Oslo. Styrken blir at vi også klarer å løfte steder som Tromsø, Bergen, Ålesund og Hammerfest, sier Brand og legger til:

– Alle er klar over at det grønne skiftet skjer. For Norges del er det det blå i det grønne skiftet som er mest interessant. Det er ikke et spørsmål om folk kommer til å vende seg til havet, men når de kommer til å gjøre det. Da ønsker vi å være en katalysator for at det skal bli en suksess.