Henrik Ingebrigtsen: – Jakob burde fått mer bank

Friidrettsutøver Henrik Børkja Ingebrigtsen (29) tenker at hvis han hadde hatt en storebror å se opp til, ville nok idretts-livet vært annerledes. Han mener lillebror Jakob Ingebrigtsen (20) har hatt det litt enkelt.

– Jeg blir ikke misunnelig, men jeg synes han har hatt det litt for enkelt, sier Henrik i kveldens program av «Senkveld med Helene og Stian».

Ekstra motivasjon

Brødrene Ingebrigtsen er verdenskjent for prestasjonene de leverer på løpebanen.

Henrik, som er eldst, forteller at han ikke synes det har vært direkte vanskelig å være først ute av friidrettsbrødrene.

– Nei, men det er jo selvfølgelig en usikkerhet med det. Hvis jeg hadde hatt en eldre bror som hadde vært Europamester, så kunne jeg bare kopiere. Og hvis jeg da gjorde tilnærmet det samme som han hadde gjort, så kunne jeg endt like langt, Sier han og fortsetter:

– Jeg visste jo ikke om alt mitt arbeid skulle resultere i et KM-gull, EM-gull eller VM-gull. Jeg kunne jo ikke vite hvor det skulle ende hen. Bare den motivasjonen å ha hatt eldre brødre som har tatt EM-gull, da er det jo bare å slå de og så enkelt er det.

Rød løper til toppen

Henrik blir ikke direkte misunnelig på lillebror Jakob, men mener at han skulle hatt litt strammere tøyler.

– Vi eldre brødre pleier å si at Jakob har fått for lite bank. Han ble liksom beskyttet helt siden han var liten, for man så tidlig hvilken vei det bar for han, sier Henrik med et smil.

Videre forteller Henrik at han ikke hadde de samme mulighetene som Jakob fikk.

– Han har fått for lite bank og han har egentlig hatt det litt for lett. Han har på en måte hele veien til verdenstoppen i friidrett linet opp.

– Rød løper på en måte?

– Ja, rød løper, steg for steg så skal han bli verdens beste løper. Så selvfølgelig, den muligheten der fikk jo ikke jeg helt på samme måte. Men jeg føler jo at jeg kanskje eier mine prestasjoner litt mer enn det han gjør, sier Henrik.

Han forteller at Jakob har vært en del av et team hele sitt liv, mens han selv stod i større grad på egne ben.

– Du kan på en måte se på det som litt positivt og litt negativt, avslutter friidrettsstjernen.

Fikk kjeft for å spise Grandis

Henrik er gift med Liva Børkja Ingebrigtsen (23) som gjester «Senkveld»-studio sammen med han.

De har kjøpt enebolig i Sandnes og har to døtre sammen, Charlotte (1) og Olivia (2). De har vært gift siden våren 2018.

KJÆRLIGHET: Henrik Ingebrigtsen er gift med Liva Børkja Ingebrigtsen og sammen har de to døtre og bor i Sandens. Foto: Helene Kjærgård / TV2

Liva forteller at det å komme inn i en familie med så sterk vinnermentalitet har vært rart til tider.

– I begynnelsen så kunne vi få kjeft for at vi skulle på kino eller spiste Grandiosa eller McDonalds, sier Liva til programlederne.

Etter dette ble de litt mer slue når det gjelder å kose seg.

– Nå er det jo normalt, nå antar vi jo at hvis de finner det ut så.. Smiler Liva og bryter ut i latter sammen med Henrik.

– Vi er litt lurere nå, ler hun.

«Senkveld med Helene og Stian» ser du på TV 2 og TV 2 Sumo fredag kl. 22.15