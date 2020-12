Solskjær: - Ville vært spesielt å møte Molde

Etter gårsdagens poeng borte mot Rapid Wien gikk Molde videre i Europa League. Magnus Wolff Eikrem var klar på at han ønsker Ole Gunnar Solskjær og Manchester United i neste runde. Nå får Molde-kapteinen svar fra sin tidligere sjef.

– Magnus har vært briljant i det siste, og han hadde to fantastiske mål i går. Det er aldri en spiller man ønsker å møte, det er derfor jeg har signert han til alle de klubbene jeg har trent, ler Solskjær til TV 2, og fortsetter:

– Men det vil være spesielt å møte Molde. Jeg er veldig glad for at de har gått videre, og det på en overbevisende måte. Jeg snakker med Erling hele tiden og jeg er henrykt for dem. Så får vi se hva trekningen gir oss, smiler han, men innrømmer samtidig at det var skuffende å ryke ut av Champions League etter 2-3 borte mot Leipzig tirsdag.

– Gruppen var skuffet på tirsdag og det er naturlig. Vi ønsket å gå videre i den turneringen, men realiteten er at det gjorde vi ikke. Det var hårfine marginer. Vi hadde en dags hvile på onsdag og etter det har fokuset vært på derbyet. Det er kanskje den beste kampen man kan få etter en sånn skuffelse, sier han.

Den første sluttspill-runden i Europa League trekkes allerede mandag, men før den tid har altså Manchester United en massiv oppgave foran seg: Manchester City på Old Trafford.

– Å komme godt i gang er viktig og scoringer påvirker kamper. Det er lettere om man scorer først og det er det vi ønsker å gjøre i denne kampen. Vi har gjort det bra mot City i de siste kampene, men det er en kamp på 90 minutter, forklarer Solskjær.

Manchester United vant begge oppgjørene mot sin byrival forrige sesong, og Solskjær føler laget har tatt store steg siden den gang.

– Ja, jeg føler vi blir bedre og bedre. Vi ser mer og mer ut som det laget jeg ønsker. Vi har gode spillere og individuell kvalitet som kan skape magi. Vi er stadig mer gjennombruddshissige og vi har vunnet de siste fire kampene i serien. Det er viktig å ikke trykke på panikk-knappen hele tiden, mener nordmannen, som legger til at Edinson Cavani er den eneste spilleren som er usikker før morgendagens byderby.

LØRDAG: Se Manchester United - Manchester City på TV 2 Sport Premium og Sumo fra klokken 18.00.