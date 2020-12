USA vil hastegodkjenne Pfizer-vaksinen

Det sa landets helseminister Alex Azar under et intervju med «Good morning America» fredag.

Helseministeren fortalte at FDA, som kan sammenlignes med det norske Legemiddelverket, vil hastegodkjenne Pfizer og BioNTechs coronavaksine til bruk i landet.

Det melder ABC News.

Ifølge Azar kan vaksinasjoner starte så tidlig som mandag eller tirsdag neste uke.

Torsdag kveld ble det kjent at et ekspertpanel i FDA konkluderte med at vaksinen til Pfizer og BioNTech er trygg og effektiv nok. dermed anbefalte de at den blir krisegodkjent.

Smittevernrådgiver Anthony Fauci har tidligere sagt at USA er i stand til å starte massevaksinering allerede tredje eller fjerde uke i desember, dersom vaksinen skulle bli godkjent innen den tid.

Per i dag er Pfizer og BioNtechs vaksine er godkjent for bruk i Storbritannia og Canada.

Saken oppdateres.