Enda mer smitte i Oslo fengsel – kaller inn forsterkninger

Fredag sitter 12 innsatte i isolasjon som følge av påvist smitte. Ytterligere 30 innsatte er i karantene.

– Situasjonen er uavklart og utfordrende, men samtidig håndterbar, sier fengselsleder Nils Leyell Finstad til TV 2.

Denne uken har fengselet gjennomført massetesting av både ansatte og innsatte. Smitteverntiltakene er ytterligere skjerpet.

Dusj-problemer

Det pågående smitteutbruddet har likevel ført til at Oslo fengsel må be om hjelp fra nærliggende fengsler for å opprettholde forsvarlig bemanning.

– Vi skal ikke legge skjul på at dette er svært krevende, men jeg er veldig imponert over hvordan både ansatte og innsatte har håndtert situasjonen, sier Finstad.

Han vil ikke gå ut med tall på hvor mange ansatte som er i isolasjon eller karantene, men røper at antallet er «betydelig».

Blant de største utfordringene er at Oslo fengsel ikke har dusj på cellene. Finstad forsikrer at alle fremdeles får dusjet, men det er en vanskelig kabal å legge.

Alle innsatte får også minimum to timers lufting.

– I tillegg har vi en rekke kompenserende tiltak. Vi har utvidet og gratis ringetid, vi har iPader, og vi jobber med å få flere TV-kanaler, sier Finstad.

Besøksavdelingene er ikke stengt ned, men besøk gjennomføres i begrenset omfang.

Har ikke kontroll

Siden sist helg har det også vært stans i nyinnsettelser i Oslo fengsel.

Fengselet har også løslatt noen få personer før tiden, slik de har anledning til.

Finstad forteller at fengselet er i tett dialog med bydelsoverlegene, som følger opp de innsattes helse sammen med helseavdelingen i fengselet.

– Vi øyner håp om at det verste er over, det er det holdepunkter for å si. Men det er for tidlig å si at vi har kontroll over smittespredningen blant innsatte, sier han.

Det er totalt 240 plasser i Oslo fengsel. Inntil forrige uke var det ingen påviste smittetilfeller i fengselet.