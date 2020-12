To menn dømt for ran og overfall i Bergen

To polakker er dømt til henholdsvis to og et halvt år og fem år og fire måneders fengsel for ran og overfall på Reidar Osen og Petter Slengesol i Bergen.

Politiadvokat Jørgen Henriksen la i Bergen tingrett ned påstand om fengsel i fem år og fem måneder for 32-åringen og fengsel i fem år og tre måneder for 37-åringen.

Den yngstes forsvarer Lukasz Niedzielski sier til NRK at hans klient er dømt for ranet og overfallet av Slengesol, men frikjent for ranet og overfallet av Osen. 37-åringen er dømt for begge tiltalepunkter.

I februar 2015 ble Petter Slengesol kidnappet og mishandlet i sin egen varebil. Ti måneder senere opplevde Reidar Osen det samme, men politiet koblet ikke de to grove voldshendelsene sammen.

Da saken startet i Bergen tingrett i begynnelsen av november, erkjente de to mennene helt eller delvis skyld for Slengesol-saken, men nektet for Osen-overfallet.

En tredje mann

Reidar Osens bistandsadvokat ba i forrige uke om utsettelse av rettssaken til en tredje mann som er identifisert gjennom DNA-funn, er pågrepet og har forklart seg, skrev NRK.

Rettssaken var ferdig 17. november. Torsdag i forrige uke forelå det nye beviset.

Politiadvokat Jørgen Henriksen mener derimot at fremdriften i saken kan gå som normalt.

Drægebø er ifølge Bergens Tidende helt uenig i dette, og hevder det nye beviset understøtter at saken dreier seg om «svært alvorlig organisert kriminalitet».

Ifølge avisa stammer funnet fra storebroren til den yngste av de to polakkene. Han var tidligere siktet, men fikk saken mot seg henlagt. TV 2 har meldt at mannen nå er etterlyst av Interpol.

Grufulle detaljer

Under rettssaken fikk partene høre grufulle detaljer fra Osen og Slengesol.

– Det var tre karer mot en gammel fyr. Jeg var sikker på at jeg skulle dø, og håpet jeg skulle dø fort. Det var et så overveldende angrep. Det var helt forferdelig, sa Reidar Osen (72) i sin frie forklaring.

Politiet trodde først det var et rumensk persongalleri som sto bak. Men i fjor sommer fant tysk politi et DNA-treff på den ene av de to polakkene som knyttet ham til saken i Bergen.

Lik Osen forklarte også Slengesol seg detaljert om hva som skjedde da han ble angrepet i varebilen sin.

Han husket at han så to øyne i en finlandshette se inn i bilvinduet i Bergen. Bildøren ble revet opp og han ble sprayet med en væske.

Slengesol sa at han var sikker på at hans siste time var kommet.

– Jeg blacket ut et par ganger. De gjentok flere ganger at det var min tid til å dø, sa han. (NTB)