Baby-lykke for Truls Svendsen

Truls Svendsen og kjæresten Charlotte Smith har fått sin andre datter. På Instagram deler TV-profilen et bilde av seg selv med sin nyfødte på brystet.

I sommer ble det kjent at paret skulle bli to-barns foreldre, da delte de også nyheten på Instagram. Fra før av har de datteren Eva, som ble født i mai, i fjor.

Under bildet ønsker han Annie velkommen til verden og hyller kjæresten sin, jordmødre, sykepleiere og leger på Ullevål sykehus.

Gratulasjoner

Det strømmer inn med gratulasjoner fra kjente fjes. Blant annet Jorunn Stiansen, Harald Rønneberg og Espen Hilton.

– Velkommen Annie, skriver Rønneberg etterfulgt av et hjerte.

– Grattis, skriver Stiansen med hjerteøyne-emojier.

Smith deler også nyheten på sin Instagram-profil med et bilde fra sykesengen. Under skriver hun:

– Annie. Vi elsker deg.

Singel-forvirring

Det ble kjent at den folkekjære komikeren var i et forhold i 2017, da Dagbladet tok feil av hans sivil-status.

Den gangen stod det på forsiden av Dagbladet at «Single Truls Svendsen» syntes det «hadde vært hyggelig med barn».

Svendsen tok da til sosiale medier for å oppklare situasjonen og avsløre kjæresten.

«Leste plutselig på forsiden av Dagbladet lørdag at jeg er singel. Det er jo bare tøv, for Charlotte er en fantastisk kjæreste som gjør meg glad» Skrev han på Instagram da.

Før nyheten kom ut etter Dagbladet-saken i 2017, holdt Svendsen og kjæresten forholdet skjult for offentligheten, men skal ha vært sammen siden 2016.

Folkekjær komiker

For tiden er Svendsen aktuell med sin gode kamerat og mesterkokk Eivind Hellstrøm i sesong fire av programmet «Truls à la Hellstrøm» på TV2.

I år skal duoen utforske Norge og reiser rundt i en bobil for å finne de beste matoppskriftene og stedene.

I et intervju med duoen forteller Hellstrøm at han følger godt med på Svendsen sitt familieliv, og sa blant annet at komikeren hyppig har delt bilder av sin første datter.

– Jeg er med på alle opplevelsene. Når Eva går de første skrittene på badestrand og når hun ser de nye tingene i verden. Han viste meg bilder av dette hele tiden, så jeg føler jeg er med på laget, sa Hellstrøm. Se hele intervjuet under: