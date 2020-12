Det har vært mye fokus på hvordan man skal unngå smittespredning i idretten. Vi har hatt utallige diskusjoner om karanteneregler og smittevern i forbindelse med konkurranser og kamper. Det er lagt ned vanvittig mye arbeid for å beskytte utøverne mot smitte.

Det vi derimot har diskutert altfor lite er hvordan man skal beskytte de utøverne som faktisk har blitt syke. Det er fortsatt veldig mye vi ikke vet om koronaviruset og dets herjinger i kroppen. Mye tyder nå på at også unge, spreke idrettsutøvere bør være veldig forsiktige når de skal tilbake i trening og konkurranser etter å ha vært syke.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg. Foto: Daniel Sannum Lauten / TV 2

Det at unge, friske mennesker ikke er i risikogruppen for alvorlige sykdomsforløp har kanskje vært en falsk trygghet. Nå ser vi imidlertid flere eksempler på at veien tilbake til å konkurrere kan være langt tøffere enn mange har trodd. Dette bør være et viktig varsko for hele idretts-Norge.

Idretten har forsøkt å holde hjulene i gang innenfor forsvarlige rammer i et vanskelig år. Veldig mange mennesker har stått på for at kamper og konkurranser skal kunne gjennomføres også innenfor strenge smittevernsregler.

Men skal man virkelig konkurrere for enhver pris? Eller har man i iveren etter å få gjennomført kamper utsatt idrettsutøvere for en unødvendig høy risiko og belastning ved å haste dem tilbake for tidlig?

I går fortalte håndballspiller Linn Gossé at hun følte seg presset til å spille kamp altfor tidlig etter at hun hadde hatt korona. Tertnes-spilleren beskriver blant annet hvordan hun gjemte seg på do i pausen fordi hun var så sliten.

I det tilfellet var det karantenetiden som avgjorde når hun og lagvenninnene ble ansett som spilleklare, ikke når kroppen faktisk var klar for kampbelastning etter at de hadde vært syke. Nå mener både Gossé og Tertnes-trener Tore Johannessen at det ikke var forsvarlig å spille kamp så kort tid etter smitteutbruddet i laget. Gossé opplevde heller ikke at Håndballforbundet var til noen hjelp i den vanskelige situasjonen. Snarere tvert i mot. Det er alvorlig.

Det er ikke vanskelig å forstå at håndballforbundet står i en situasjon der de kvier seg for å utsette kamper med mindre det er absolutt nødvendig. Likevel må det gå en grense for hvor mye man skal ofre for å få gjennomført kamper.

En fersk studie av personer som har hatt korona viser at mange har fått skader på lungene eller hjertet. Leger og forskere har lenge advart mot potensielle senskader av viruset. Nå viser det seg at den risikoen er høyst reell.

Nettopp derfor anbefales det at idrettsutøvere er forsiktige når de skal vende tilbake etter å ha hatt korona. Å kjøre på for fullt for tidlig kan få alvorlige konsekvenser. Presset om å få fullført sesongen kan imidlertid gjøre det vanskelig å ta de nødvendige forholdsreglene.

Her kan fort både utøverne og klubbene deres havne i en skvis. Det har vært et vanskelig år for de fleste i Idretts-Norge. Utsatte kamper og konkurranser betyr tapte inntekter og forspilte muligheter. Presset om å konkurrere før man egentlig er klar kan bli sterkt.

Til syvende og sist må utøvernes helse veie tyngst. Det er lett å være etterpåklok med fasit i hånd. Men den informasjonen som nå kommer frem må i det minste få konsekvenser for veien videre.

I Sparta har man så langt måttet utsette åtte kamper etter det store smitteutbruddet blant spillerne i november. Hockeyklubben tar ingen sjanser, og har fått støtte fra både Olympiatoppen og Hockeyforbundet i den avgjørelsen. Spillerne som har vært syke får tett oppfølging og går forsiktig frem.

Sparta har fått lov til å skynde seg langsomt. Det er klokt. Olympiatoppen har skreddersydde opplegg for sine utøvere som skal sikre at de vender tilbake til trening og konkurranse i et forsvarlig tempo. Men hva med alle andre rundt omkring i idretts-Norge? Det bør ikke være slik at noen utøvere beskyttes mens andre føler seg presset tilbake lenge før de er klare.

Her bør Idrettsforbundet komme på banen så fort som mulig. Det er ikke nok å ha protokoller for å beskytte utøverne mot smitte. Vi trenger også klare retningslinjer for hvordan de utøverne som har vært syke skal beskyttes på veien tilbake til idretten.